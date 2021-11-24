Son dakika | Dolarda son durum (24 Kasım)

Dolarda son durum, 1 dolar 12,75 TL seviyesinde. Euro/TL kuru ise 14,32'den işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2021 Çarşamba, 07:44
Son dakika | Dolarda son durum (24 Kasım)
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Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faizi savunanlarla beraber olmam" sözleri döviz kurlarını hareketlendirdi. Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" açıklamasının ardından dün Türk lirasında dolar karşısında yaşanan rekor değer kaybı devam ediyor.

Dolar/TL, dün öğle saatlerinde 13.45'e kadar ulaşarak tarihi bir yükseliş yaşadı. 

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dolar/TL 12,75 seviyesinde seyrederken, Euro/TL 14,32 seviyesinde işlem görüyor.



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