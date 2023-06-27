Bankacılar: TCMB net rezervlerinde tarihi artış gerçekleşti

Yayınlanma: 27.06.2023 - 12:33

Güncelleme: 27.06.2023 - 12:33

Reuters'ın başvurduğu dört bankacının hesaplamalarına göre net rezervlerin 16 Haziran'daki 473 milyon dolar düzeyinden 23 Haziran'da yaklaşık 9 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bankacıların net rezervlerdeki artış tahminleri 8.2-9 milyar dolar aralığında yer aldı.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı. Bankacılar ilgili verileri resmi verinin açıklanmasından önce vaziyet ve analitik bilanço gibi öncü göstergelerden hesaplıyorlar.

TCMB verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış Şubat 2002'nin ilk haftasında yaklaşık 8.2 milyar dolarla gerçeklemişti.

Normalleşme ve rasyonel politikalara dönüş kapsamında 2021'den beri ilk faiz artışına geçen hafta giden TCMB'nin eşzamanlı olarak TL'nin değerini korumak amacıyla seçim öncesi yaptığı rezerv satışlarını bırakması rezervlerdeki artışın başlıca sebebi.

Aynı bankacılar altın ve brüt döviz rezervlerinden oluşan toplam rezervlerin ise geçen hafta yaklaşık 4.5 milyar dolar artışla 107.5 milyar dolara yükseleceğini hesapladı. Dört ekonomistin tahmin bandı 4.3-4.8 milyar dolar arasında gerçekleşti.



