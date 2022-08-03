Bankacılık sektörü büyüdü, krediler arttı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:22

BDDK tarafından, Haziran 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, haziranda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 11 trilyon 713 milyar 882 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 2 trilyon 498 milyar 419 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 27.1 oldu.

Aynı dönemde, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 28.1 artarak 6 trilyon 278 milyar 647 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 28.9 yükselerek 1 trilyon 903 milyar 799 milyon liraya çıktı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı da haziranda yüzde 2.49 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, haziranda 2021 sonuna göre yüzde 28.1 artışla 6 trilyon 796 milyar 195 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde öz kaynak toplamı yüzde 43.9 artışla 1 trilyon 27 milyar 520 milyon liraya ulaştı.

Sektörün haziran sonu itibarıyla dönem net karı 169 milyar 145 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18.05 seviyesinde gerçekleşti.