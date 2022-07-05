Sanayi sektörü BDDK kararının ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor

05 Temmuz 2022 Salı, 17:48

Ekonomi yönetimi düzenleme değişiklikleri ile dövize talebi azaltmaya, TL'ye olan talebi artırmayı amaçlayan önlemler alıyor. Son olarak BDDK şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amaçlayan adımlar attı.

Sanayi sektörünün finansmana erişimi konusunda yaşadığı sorunlara yönelik yazılı bir değerlendirme yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Son uygulanan ekonomi politikalarıyla ekonomimizin, üretimimizin ve cari açığa dönük en güçlü destek ve can suyu olan ihracatçı sanayicilerimizin en önemli finansal destek kalemi olan Türk Eximbank kredi kaynaklarında son dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Türk Eximbank’ın bütün iyi niyetine rağmen kendi dışında kaynaklanan bu sorunlar, banka yönetimine de sıkıntı yaşatmaktadır" dedi.

"ÜRETİM VE İHRACAT DÜNYASINI FİNANS DARBOĞAZIYLA KARŞI KARŞIYA BIRAKIYOR"

Bahçıvan şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak Merkez Bankası kaynaklı farklı sorunlardan kaynaklanan son BDDK uygulamaları ile de iyice kangren haline gelen gelişmelerin, ihracatçı sanayicilerimizin kaliteli finansmana erişimi noktasında çok ciddi problemler oluşturmaya başladığını müşahede ediyor ve izliyoruz. Özellikle bayram öncesi gibi hassas bir dönemde bu konu, üretim ve ihracat dünyamızı hak etmediği bir finans darboğazıyla karşı karşıya bırakıyor."

BDDK geçen ay sonunda elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar almıştı. Kurum bunun için, bağımsız denetime tabi olma koşulu da dahil üç şart duyurmuştu.

TCMB geçen yıl reeskont kredilerinde değişiklikler yapmaya başlamış ve bu kredileri net ihracatçı olmayan firmalara kullandırımlarına sınırlamalar getirmşti. İlgili kredilerin bir bölümünde döviz bozdurma mecburiyeti ve 1 ay süreyle yeni döviz alımı yapamama vb bir çok zorunluluk da getirildi.

Bahçıvan, bu konuya en kısa sürede kalıcı bir çözüm getirilmediği takdirde yakın gelecekteki ihracat ve üretim rakamlarında ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir takım gelişmelerin arifesinde olunduğuna dikkat çekti.