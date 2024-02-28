Bankacılık sektöründen çağrı! Kredi kartı sınırlamasına yeni formül

Vakıf Katılım Genel Müdürü ve eski BBDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartına taksit sınırlaması getirilecekse bunun yerli ve ithal üretim ayrımı yapılarak uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:59
Bankacılık sektöründen çağrı! Kredi kartı sınırlamasına yeni formül
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Vakıf Katılım’ın 2023 yılı finansal sonuçları ve 2024 hedefleri ile katılım bankacılığı sektörünün ele alındığı toplantı Mehmet Ali Akben'in ev sahipliğinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü ve eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartları limitlerinin de kredilerde olduğu gibi gelire göre kredi notuyla ilişkilendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Akben, kredi kartına taksit sınırlaması getirilecekse bunun yerli ve ithal üretim ayrımı yapılarak uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

"YÜKSEK TUTARLARA TAKSİT SINIRLAMASI GETİRDİK"

Akben, toplantıda yaptığı konuşmada, kredi kartlarına yönelik olası düzenlemeyi de değerlendirdi. 

Akben, Türkiye’de kredi kartlarının vadeli çek gibi bir ödeme aracı olduğunu belirterek, "Nasıl ki bankalar bireysel ya da tüzel kredi notundan sonra kredi veriyor. Taksiti bir şirket yapıyor, ilave banka yapıyor. Vatandaşlar mobilya, elektronik eşya gibi yüksek tutarlı ürünlerde kredi kartının taksiti sayesinde sahip olabiliyor. Bizim çalıştığımız dönemde ithal ürünlerde, yüksek tutar içeren taksit sınırlaması getirdik. Az taksit uygulanmıştı. Amaç ithal yerine yerli ürünlerin tercih edilmesi idi" diye konuştu.

Kredi kartlarında faizlerin düşük kaldığını ifade eden Akben, "Kredi kartının gelirle ilişkilendirilmesi gerekiyor. Bizim dönemimizde dar gelirli için bant aralığı getirmiştik. Çok etkilenmesinler diye kademeli geçişler yapmıştık. Benzeri uygulamalar yapılabilir. Dar gelirlileri düşünerek dikkatli hareket etmek gerekir" ifadelerini kullandı. 


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