Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Resmi açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddialarına ilişkin açıklama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 26, 2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme… pic.twitter.com/Gf5CMd7pe4
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