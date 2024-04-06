Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi sert yükseldi
Merkez Bankası'nın adımları sonrası hem kredi hem mevduat faizleri yükseliyor. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 86'yı aşarak rekor kırdı. Mevduat faizi ise sert yükselişle 3 aylıkta yüzde 64'ü buldu.
Kredi ve mevduat faizleri hızla artıyor. Merkez Bankası mart toplantısında 500 baz puan faiz artırdı.
Hem politika faizi artışı hem de kredi kullanımını zorlaştırıcı düzenlemeler faiz oranlarına yansıyor.
NTV'nin aktardığına göre, Taşıt kredisi faizi yıllık yüzde 40,61, konut kredisi faizi yıllık yüzde 43,53, ticari kredi faizi yıllık yüzde 66,29'a yükseldi.
Mevduat faizleri de 22 yılın zirvesinde yer almaya devam ediyor. 3 ay vadeli mevduat faizinde iki haftada yaklaşık 10 puanlık bir artış oldu.
15 Mart'ta yüzde 55,66 düzeyinde olan faiz, 29 Mart haftasında yüzde 64,30'a çıktı.
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