Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

Mevduat faizleri Nisan 2022’den beri en yüksek seviyesinde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:55
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Mart ile biten haftada 18 milyar 293 milyon 430 bin lira azalışla 15 trilyon 495 milyar 476 milyon 130 bin liraya indi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1-3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 53,3 ile 22 yaklaşık 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60,4 olurken ticari kredi faizi de yüzde 54,1 olarak kaydedildi.


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