Mevduatta son durum... İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri

Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 24.02.2024 - 11:23

Güncel banka mevduat faiz oranları, elinde parası bulunan yurttaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün yeni Başkan Fatih Karahan yönetiminde ilk faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) yüzde 45 seviyesinde sabit bırakırken; karar metnindeki şahin ifadeler dikkat çekti.

Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 16 Şubat ile biten haftada 209 milyar 266 milyon 706 bin lira artışla 15 trilyon 487 milyar 63 milyon 696 bin liraya çıktı. Ekonomim'in aktardığına göre, 1-3 aylık mevduat faizleri de yüzde 52 ile sekiz haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Peki tüm bu gelişmelerden sonra bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu?

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 42

Net getiri: 34.980 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 36.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL

Anadolubank

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 38.312 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

AlternatifBank

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39.145 TL

Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 46

Net getiri: 38.312 TL

Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

odea

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 40,5

Net getiri: 33.731 TL

Vade sonu ödeme: 1.033.731 TL

Türkiye Finans

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37.479 TL

Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 36.646 TL

Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL

Vakıfbank

Faiz oranı: Yüzde 43

Net getiri: 35.813 TL

Vade sonu ödeme: 1.035.813 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: Yüzde 42

Net getiri: 34.980 TL

Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL

Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 35

Net getiri: 29.150 TL

Vade sonu ödeme: 1.029.150 TL

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 28

Net getiri: 23.320 TL

Vade sonu ödeme: 1.023.320 TL