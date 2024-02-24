Mevduatta son durum... İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri
Mevduat faiz oranlarının ne kadar olduğu, birikimlerini yüksek faiz oranı veren bankalarda değerlendirmek isteyen yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Mevduat faizleri yüzde 52 ile sekiz haftanın en yüksek seviyesinde yer aldı. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi? İşte ayrıntılar..
Güncel banka mevduat faiz oranları, elinde parası bulunan yurttaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün yeni Başkan Fatih Karahan yönetiminde ilk faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) yüzde 45 seviyesinde sabit bırakırken; karar metnindeki şahin ifadeler dikkat çekti.
Öte yandan bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 16 Şubat ile biten haftada 209 milyar 266 milyon 706 bin lira artışla 15 trilyon 487 milyar 63 milyon 696 bin liraya çıktı. Ekonomim'in aktardığına göre, 1-3 aylık mevduat faizleri de yüzde 52 ile sekiz haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Peki tüm bu gelişmelerden sonra bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu?
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 42
Net getiri: 34.980 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 36.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL
Anadolubank
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 38.312 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
AlternatifBank
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 46
Net getiri: 38.312 TL
Vade sonu ödeme: 1.038.312 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
odea
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 40,5
Net getiri: 33.731 TL
Vade sonu ödeme: 1.033.731 TL
Türkiye Finans
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 36.646 TL
Vade sonu ödeme: 1.036.646 TL
Vakıfbank
Faiz oranı: Yüzde 43
Net getiri: 35.813 TL
Vade sonu ödeme: 1.035.813 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 42
Net getiri: 34.980 TL
Vade sonu ödeme: 1.034.980 TL
Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 35
Net getiri: 29.150 TL
Vade sonu ödeme: 1.029.150 TL
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 28
Net getiri: 23.320 TL
Vade sonu ödeme: 1.023.320 TL
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