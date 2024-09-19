Bankalar faiz indirimine başladı: Yüzde 32'ye kadar geriledi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:09

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:29

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken bugün gözler, yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Dolar/TL, dün dar bantta hareket ederek 34,0763'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 34,0640 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurtiçinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurtdışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Uzmanlar yılın son ayında veya en geç 2025 ilk çeyreğinde faiz indirimi sürecinin başlamasını bekliyor. Bankacılık sektörü ise bu beklentiyi standart TL mevduat faizleriyle fiyatlıyor.

Yılın ilk yarısında mevduatlara yüzde 50’nin üzerinde faiz veren bankacılık sektöründe artık bu faizler verilmiyor.

MEVDUAT FAİZLERİ 32'YE KADAR GERİLEDİ

Yılın ilk yarısında yüzde 50'yi aşan bankaların faiz oranları yaz aylarından sonra inişe geçti. Haziran sonunda 6 aya kadar vadede standart TL mevduatı yüzde 47, 6 ay-1 yıl arası ise yüzde 43,5’e indi.

Ekonomim.com'un haberine göre 6 aya kadar vadeli standart TL mevduat faizi, 8 Temmuz’da haziran enflasyon verisinin açıklanmasından sonra yüzde 40’a indi. 6 aydan daha uzun vadeli mevduat faizleri ise yüzde 38-34 aralığına geriledi. Diğer yandan 6 ay vadeli mevduat faizleri yüzde 36-34’e, 6 aydan uzun vadeli mevduat yüzde 34-32’ye, 1 yıla kadar vadeli mevduat ise yüzde 32-30’a indi. 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar ise her mevduat miktarında en fazla yüzde 30 seviyesinde belirlendi.