Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: 100 bin TL'nin 32 günlük net getirisi belli oldu!

Tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek ve düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden öne çıktı. Bankalar arasındaki faiz rekabeti, oranlarda dikkat çekici değişimlere yol açtı.

Bankadan bankaya farklılık gösteren mevduat faizi oranları, aynı tutardaki birikimin farklı kazançlar sağlamasına neden oluyor. Şubat 2026 itibarıyla güncellenen oranlar, yatırımcıların getiri hesaplarını yeniden yapmasına yol açtı.

Vadeli mevduat hesapları, özellikle kısa vadede risksiz getiri arayan yatırımcıların tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle mevduat faizi karşılaştırmaları daha fazla önem kazanmış durumda.