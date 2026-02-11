Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi: 100 bin TL'nin 32 günlük net getirisi belli oldu!

Tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek ve düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden öne çıktı. Bankalar arasındaki faiz rekabeti, oranlarda dikkat çekici değişimlere yol açtı.
MEVDUAT FAİZİ ORANLARI YATIRIMCININ GÜNDEMİNDE
Bankadan bankaya farklılık gösteren mevduat faizi oranları, aynı tutardaki birikimin farklı kazançlar sağlamasına neden oluyor. Şubat 2026 itibarıyla güncellenen oranlar, yatırımcıların getiri hesaplarını yeniden yapmasına yol açtı.
Vadeli mevduat hesapları, özellikle kısa vadede risksiz getiri arayan yatırımcıların tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Bu nedenle mevduat faizi karşılaştırmaları daha fazla önem kazanmış durumda.
BANKALAR FAİZ ORANLARINI YENİLEDİ
Faiz oranlarındaki güncellemelerle birlikte yatırımcıların yanıt aradığı sorular da yeniden gündeme geldi:
- Hangi banka daha yüksek mevduat faizi sunuyor?
- Kısa vadede hangi banka daha avantajlı?
- Yüksek tutarlı mevduatlarda oran farkı ne kadar etkili?
Bankaların uyguladığı mevduat faizi oranları arasındaki fark, özellikle yüksek tutarlı hesaplarda net getiri üzerinde belirleyici oluyor.
32 GÜNLÜK VADEDE GETİRİ HESABI ÖNE ÇIKTI
Vadeli mevduat ürünleri, belirlenen süre boyunca bankada tutulan tutara faiz geliri sağlıyor. Kısa vadeli seçenekler arasında yer alan 32 günlük vade, likiditesini korumak isteyen yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.
Faiz oranı ve vade yapısındaki farklılıklar, 100 bin TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazancı doğrudan etkiliyor. Banka banka değişen mevduat faizi oranları, yatırımcıların tercihlerini belirlemede kritik rol oynuyor.
İşte bankalara göre 100 bin TL’nin 32 günlük vadede sağladığı kazanç miktarı:
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 33
- Net Kazanç: 2 bin 386 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 386 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 34
- Net Kazanç: 2 bin 459 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 459 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 34
- Net Kazanç: 2 bin 459 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 459 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 2 bin 676 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 676 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 2 bin 676 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 676 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 2 bin 820 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 820 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 2 bin 820 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 820 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 2 bin 820 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 820 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 39,44
- Net Kazanç: 2 bin 852 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 852 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 2 bin 893 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 893 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 2 bin 965 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 965 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 2 bin 965 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 965 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,25
- Net Kazanç: 2 bin 983 TL
- Vade Sonu Tutar: 102 bin 983 TL