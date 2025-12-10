Feti Yıldız'ın '19 Mart' tepkisi gündem olmuştu: CHP Sözcüsü Emre'den dikkat çeken MHP yorumu

CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partinin 39. Olağan Kurultayı sonrası CHP’nin yeni yol haritasını anlatmak için partilerinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Son yapılan kurultayda Parti Meclisi (PM) üye sayısının 80’e çıkarıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisleri’ndeki Gölge Kabine’nin parti tüzüğüne işlendiğini anımsatan Bulut “Toplumun beklentileri çoğalınca kadroların da çoğalması gerekiyordu. İktidara giden bir parti hedefi olduğu için kadrolar genişledi” dedi.

‘BU İKTİDARDAN NASİBİNİ ALMAYAN KALMADI’

Yeni dönemde partinin yeni yargı operasyonlarıyla karşılaşabileceğini söyleyen Bulut “Yeni icatlar çıkartabilirler. Seçime kadar böyle şeyler olabileceğini tahmin ediyoruz. Toplum bu yaşananlardan umutsuzluk halinde. Türkiye’de bu iktidardan nasibini almayan kalmadı. Bu dönem sanatçılar, sporcular, gazeteciler; toplumun her kesimi huzursuz. Bu insanlara umut olmak gerekiyor. Birinci parti olmak yeni bir sorumluluk getiriyor. Bu dönem genişleyen kadrolarla mücadelenin yanında iktidarda ne yapacağımızı, hangi kadrolarla yapacağımızı anlatacağımız bir dönem olacak. İktidarda CHP görüntüsünü vermek istiyoruz” dedi.

‘ADAYIMIZ İMAMOĞLU’

CHP Sözcüsü Zeynel Emre ise, bundan sonra pazartesi ve cuma günleri halkı parti çalışmalarıyla ilgili bilgilendiren basın açıklamaları yapacaklarını belirtti. Emre, pazartesi gününe kadar adaylık ofislerinde görev alacak kişilerin ilan edileceğini de söyledi. Parti programını tanıtım için ne yapacakları sorulan Emre, ilerleyen zamanlarda farklı illerde tanıtım toplantıları yapmayı düşündüklerini aktardı. Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası nedeniyle yaşadığı adaylık sorunu üzerinden “Özgür Özel aday olur mu?” sorusunu yanıtlayan Emre “Konuya öyle bakmıyoruz. Aday gösterdiğimiz isim İmamoğlu. Buradaki duruşumuz net” dedi. Partinin her hafta erken seçim ve İmamoğlu’nun özgürlüğü için yaptığı mitinglerin devam edeceğini belirten Emre “Genel başkanımızın mitingleri toplumda güzel bir etki doğurdu. Mitinglerin yapılması çok önemli. Devam edecek. Arkadaşlarımız tahliye olurlarsa o zaman yapacaklarımız farklı olabilir” diye konuştu.

‘MHP ÇELİŞKİLERİNİ AŞMALI’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın “gizli tanık” konusundaki eleştirileri üzerinden “MHP ile CHP arası bir temas olur mu?” sorusunu da yanıtlayan Emre, şunları söyledi:

“19 Mart başladıktan sonra MHP’li bir siyasetçinin ‘Yapılan doğru’ diye bir açıklamasını duymadık. Bizim hukukumuzda gizli tanık, terör suçlarıyla ilgilidir. Yolsuzlukta gizli tanık uygulaması olmaz. Feti Bey de zaten bunu söylüyor. ‘TRT’de yayın olsun’ da demişlerdi ama bundan geri adım oldu. Biz önerge verdik, reddettiler. Bazen söylediklerinden geri dönüyorlar. Çelişkileri var, MHP’nin çelişkileri aşması lazım.”