Bankalara olan borçlar 3 ayda 256,5 milyar lira arttı!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:55

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:55

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, aldıkları maaş temel ihtiyaçlarına bile yetmeyen yurttaşların kredi kartı kullanımına ve nakit avans çekimine mahkum edildiğini söyledi.

İktidarın kötü ekonomi politikalarıyla vatandaşları borç batağına sürüklediğini ifade eden Başevirgen, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşların kredi kartıyla yaşadığını söyleyen Başevirgen, “Açlık sınırının 16 bin 257 lira olduğu ülkemizde, 17 bin liralık asgari ücret, 10 bin liralık emekli maaşı artık temel ihtiyaçlara bile yetmiyor. Ceplerinde para kalmayan vatandaşlarımız kredi kartlarına ve nakit avanslara sarılıyor. Ocak ayında Türkiye’de 770 milyon kez kredi kartı kullanıldı. 23 milyon 61 bin kez de nakit avans çekimi yapıldı. Ekonomi yönetimi enflasyonu düşürme bahanesiyle kart limitlerini sınırlandırıp, taksit sayısını azaltsa da yurttaşların bankalara olan borcu her hafta artıyor. Kredi kartlarına ve nakit avanslara getirilen kısıtlamalar vicdani değildir. İktidar vatandaşların geçinebilmek için sarıldığı son dalı da kırıyor, yanlış ekonomi politikalarının faturasını vatandaşlara kesmeye devam ediyor” diye konuştu.

“TÜKETİCİLERİN BANKALARA BORÇLARI 2024 YILI BAŞINDAN BU YANA 256,5 MİLYAR ARTTI”

Kredi faizlerinin yüksekliğine rağmen ekonomik dar boğazdaki vatandaşların borçlanmaya devam ettiğini belirten Başevirgen, “Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 1-8 Mart haftasında 26,8 milyar lira artarak 2 trilyon 984 milyar liraya kadar çıktı. Söz konusu haftada tüketici kredilerinin bakiyesinde 18 milyar liralık, kredi kartı borç bakiyesinde ise 8,8 milyar liralık artış oldu. Bireysel kredi borçları 1 trilyon 644 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 1 trilyon 340 milyar liraya yükseldi. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 256,5 milyar lira arttı” dedi.

“BATIK TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YILBAŞINDAN BU YANA 9,2 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ GÖZLENDİ”

Merkez Bankası’nın kredi kartı ve kredili mevduat hesapları yoluyla borçlanmaları azaltabilmek için geçen hafta bir tebliğ yayımladığını hatırlatan Başevirgen, “Her ikisinin faizinin de yüzde 4,42’den yüzde 5’e çıkardı. Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise söz konusu haftada 1,1 milyar lira daha artarak 54,5 milyar lira oldu. Batık tüketici kredilerinde yılbaşından bu yana 9,2 milyar liralık artış gözlendi” ifadelerini kullandı. Başevigen, Merkez Bankası’nın hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağının bulunduğunu belirterek, “Vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 86 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Vatandaşların TOKİ’ye ise 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor” şeklinde konuştu.

“İCRA DAİRELERİNDE DERDEST BULUNAN DOSYA SAYISI 15 MART İTİBARİYLE 21 MİLYON 545 BİNE YÜKSELDİ”

UYAP üzerinden gelen icralık dosya verilerini de paylaşan Başevirgen, “1 Ocak- 15 Mart 2024 günleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında azalarak 2 milyon 133 bin oldu. Geçen yıl aynı dönemde icra dairelerine 2 milyon 162 bin yeni dosya gelmişti. Aynı günlerde 1 milyon 897 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 15 Mart itibariyle 21 milyon 545 bine yükseldi” açıklamasını yaptı.