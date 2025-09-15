Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?
Paylaş

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

15.09.2025 16:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

Türkiye’de bankalar, kısa vadeli nakit ihtiyacını faizsiz karşılamak isteyen yeni müşterilere cazip kredi seçenekleri sunuyor. Geri ödemeler 3–6 ay arasında değişiyor ve bankalar arasında farklı tutarlar öne çıkıyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? Geri ödeme seçenekleri nasıl şekilleniyor? En yüksek faizsiz kredi veren banka hangisi? İşte ayrıntılar...

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

Türkiye’de bankalar, müşteri portföyünü genişletmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını artırıyor. 

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

Özellikle yeni müşterilere yönelik hazırlanan bu krediler, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını faizsiz karşılamak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. 

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

Şu anda beş banka, toplamda 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor.

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ 3 İLE 6 AY ARASINDA

Faizsiz kredilerde geri ödeme süreleri bankadan bankaya değişiyor. Çoğu banka, 3 ay vadeli kredi sunarken bazı bankalar 6 aya kadar taksitlendirme seçeneği de sunuyor. Böylece kullanıcılar, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını ek maliyet olmadan karşılayabiliyor.

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİ LİSTESİ

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

QNB

QNB, yeni müşterilere toplamda 85 bin TL faizsiz kredi sağlıyor.

  • 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi
  • 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans
Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, faizsiz 75 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunuyor.

  • 3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi
  • 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans
Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İş Bankası, toplamda 55 bin TL faizsiz kredi desteği veriyor.

  • 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans
  • 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap
Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

DENİZBANK

DenizBank, en yüksek tutarda faizsiz kredi sağlayan bankalardan biri.

  • 3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi
  • 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans

Toplamda 90 bin TL’ye kadar kredi imkânı bulunuyor.

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

ENPARA

  • Enpara, 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunuyor.

Geri ödeme süresi 6 aya kadar uzayabiliyor.

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

FAİZSİZ KREDİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Faizsiz krediler, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. 

Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

Ancak kampanyaların yalnızca yeni müşterilere özel olduğu ve vadelerin kısa olması nedeniyle ödemelerin planlı yapılmasının gerektiği unutulmamalı.

İlgili Konular: #Kredi #banka #Faizsiz kredi