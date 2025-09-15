Bankalarda kritik değişiklik: Faizsiz kredi limitleri artırıldı! En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor?

Türkiye’de bankalar, müşteri portföyünü genişletmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını artırıyor.

Özellikle yeni müşterilere yönelik hazırlanan bu krediler, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını faizsiz karşılamak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Şu anda beş banka, toplamda 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor.

GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ 3 İLE 6 AY ARASINDA Faizsiz kredilerde geri ödeme süreleri bankadan bankaya değişiyor. Çoğu banka, 3 ay vadeli kredi sunarken bazı bankalar 6 aya kadar taksitlendirme seçeneği de sunuyor. Böylece kullanıcılar, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını ek maliyet olmadan karşılayabiliyor.

BANKALARIN FAİZSİZ KREDİ LİSTESİ

QNB QNB, yeni müşterilere toplamda 85 bin TL faizsiz kredi sağlıyor. 3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi

ihtiyaç kredisi 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans

GARANTİ BBVA Garanti BBVA, faizsiz 75 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunuyor. 3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi

ihtiyaç kredisi 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans

TÜRKİYE İŞ BANKASI İş Bankası, toplamda 55 bin TL faizsiz kredi desteği veriyor. 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

taksitli nakit avans 1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap

DENİZBANK DenizBank, en yüksek tutarda faizsiz kredi sağlayan bankalardan biri. 3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi

ihtiyaç kredisi 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans Toplamda 90 bin TL’ye kadar kredi imkânı bulunuyor.

ENPARA Enpara, 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunuyor. Geri ödeme süresi 6 aya kadar uzayabiliyor.

FAİZSİZ KREDİDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Faizsiz krediler, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.