Bankaların esnaftan aldığı fahiş cihaz komisyonları, ürün fiyatlarına zam olarak yansıyor: POS’un bedeli yurttaşa!
Banka kartlarıyla yapılan alışverişler için piyasada 2.2 milyondan fazla POS kullanılıyor. Cihaz iptalleri artarken satışlar nakit ya da IBAN’a para göndermeye dönüyor.
Esnaf ve perakendecinin vazgeçilmezi POS cihazlarından bankaların aldığı komisyon ücretleri hızla artınca, esnaf da çözümü yurttaşa sattığı ürüne zam yapmakta buldu. Ayrıca birçok perakende firması, POS komisyonundan kurtulmak için bazen tüketiciyi nakite zorluyor bazen de peşin ödemelerde indirime başvuruyor.
Örneğin bir tişörtü kartla almak isteyen yurttaş peşine göre en az 10- 20 TL daha fazla ücret ödeyebiliyor. Bu nedenle POS iptalleri artarken satışlar nakit ya da IBAN’a para gönderme şeklinde yaygınlaşıyor.
Ancak kartlı işlem yapamadığı için taksit imkânından yararlanamıyor. Ayrıca kartla toplanan puanları kullanmak da zorlaşıyor. Oysa Tüketici Kanunu’na göre esnafın bankaya ödediği komisyonu tüketiciye yansıtması yasak.
Esnaf, POS’dan geçen ödemeleri komisyonsuz almak istediğinde 45 gün bekliyor, hemen almak istediğinde ise aylık yüzde 4’lere varan komisyon ödüyor. POS cihazlarına bakım ücreti, yazılım güncelleme ücreti, POS aksesuvar bedeli, entegrasyon bedeli, yıllık operasyon maliyeti, ekstre gönderim ücreti, bloke çözüm ücreti gibi kesintiler ise esnafı yıldırdı. Ortak POS kullanımında arıza durumunda eğer altı bankanın ortak POS’u kullanılıyorsa esnaf tamir sonunda altı bankaya ayrı ayrı ödeme yapıyor. Çoğu bankanın pandemide başladığı POS rulosu vermeme uygulaması da kalıcı hale geldi.
BAKIM İÇİN 750 LİRA
Giyim, diş poliklinikleri, otel gibi yerlerde çoğu esnaf nakit veya POS’la satışa göre çifte fiyata geçerken lokanta, cafe, fırın, eczane gibi işletmeler bunun zorlukları nedeniyle maliyeti genel satışa yansıtıyor. Ayrıca bir kısım esnaf toptancıdan mal alırken “senetli alış/ satış” yöntemine döndü.
Ekonomist Erol Taşdelen’e göre Türkiye’de 2.2 milyondan fazla POS cihazı var.
Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her cihaz için ayda 750 TL’ye
varan bakım-onarım ücreti alan
bankalar var, ayrıca yazılım
güncelleme için de ücret alınıyor.
Bankacılık sektöründe son yıllarda
net ücret ve komisyon gelirinin
net faiz gelirini aşmasında bu tür
haksız alınan ücret ve komisyonların
katkısı büyük oldu. Bankalar bu
bedelleri ‘diğer gelir’ bölümünde
gösterdikleri için BDDK murakıpları
detay incelemesi ile ortaya
çıkabilir. Ayrıca bankaların yüksek
komisyonları ve blokeli gün sayısını
artırması esnafın nakit dengesini
de bozdu. 2023 yılında kapanan
111 binden fazla esnafın kepenk
kapatmasında bankaların ve POS
uygulamalarının çorbada tuzu var.”
IBAN’LA ÖDEMEK İÇİN PARA GEREKLİ
Esnafa göre 10 yıldır POS altyapısını değiştirmeyen bankalar var. Buna karşın yine de işletmelerden sürekli yazılım ücreti alıyorlar.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu Genel Başkanı
Bendevi Palandöken geçenlerde
yaptığı açıklamada, esnafın
artık POS yükünün altından
kalkamadığını anlatarak “Esnaf kâr
marjları kurtarmadığı için kartlı
alışverişten kaçınıyor. Yurttaşın
cebinde parası yoksa IBAN ile
ödemesi de çok zor. Bu yüzden
esnaf ile yurttaş çoğu zaman karşı
karşıya kalıyor” dedi.
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