Bankaların KKM mesaisi: 'Neredeyse yalvarmaya başlamışlar'

Bankalar, son haftalarda kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarını büyütebilmek için müşterilere neredeyse ‘yalvarma’ya başladı. Bu ‘ikna’ mesaisinde hükümetin koyduğu hedefleri tutturma amacı etkili.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 16:24
Bankaların KKM mesaisi: 'Neredeyse yalvarmaya başlamışlar'
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta kur korumalı mevduatlar 137,8 milyar TL artışla 2,1 trilyon TL’ye çıktı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda haftalık bazda artış rekoru kırıldı.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan sektör kaynakları, düzenlemelerin getirdiği ‘cezalardan’ kaçınabilmek için mayısın ilk iki haftasında da yoğun bir KKM hesabı artırma uğraşı yaşanacağını söyledi.

Kaynaklar, bankacılık sektörü çalışanlarının artık neredeyse müşterilere KKM hesabı için yalvardığını belirtti. Genel merkezlerce konulan hedefleri yakalayabilmek için müşterileri KKM’ye yönlendirmeye uğraşan çalışanları zor günler bekliyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankacılık sektörü KKM

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