KKM'de artış ivmesi devam etti: 53 haftanın zirvesinde!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:21

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:21

Kur korumalı mevduatlarda görülen artış ivmesi devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 7 Nisan haftasında yeni bir rekora imza attı.

Kur Korumalı Mevduat’a girişler 53 haftanın zirvesine çıktı. BDDK verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat hesapları 7 Nisan haftasında yüzde 4, 45 arttı.

Net giriş 75,8 milyar lira ile 53 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, toplam mevduat 1,78 trilyon lira olarak kaydedildi.

KKM İLE İLGİLİ İKİ YENİ DÜZENLEME

Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e uzatıldı. Yeni düzenlemeyle ilgili hesaplarının vadesini belirleyen madde de değiştirildi.

Düzenlemeye göre, Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu Döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının açılma tarihi 31 Mart 2023'e uzatıldı. Bir önceki düzenlemeye göre bu tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Yeni düzenlemeyle vade sınırlamasının da kaldırıldığı görüldü. Daha önce ilgili tebliğde yer alan "Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay,

6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır" ifadesi değiştirildi. Yeni maddede sadece "Banka tarafından açılacak Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vadeleri Merkez Bankasınca yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir" ifadeleri kullanıldı.