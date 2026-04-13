Bankaların mevduat yarışı kızıştı: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti aştı

Nisan 2026 dönemine girilmesiyle birlikte bankacılık sektöründe vadeli mevduat faiz oranları yeniden şekillendi. Merkez Bankası’nın piyasadaki likiditeyi kontrol etme stratejileri ve bankaların bilanço yönetimi hedefleri, Türk Lirası mevduat ürünlerini tasarruf sahipleri için öncelikli bir seçenek haline getirdi. Enflasyon karşısında birikimlerini korumayı amaçlayan yurttaşlar için 32 günlük vade yapısı, mevcut piyasa koşullarında temel referans noktası olmayı sürdürüyor.
SIKI PARA POLİTİKASI VE MEVDUAT PİYASASI
Ekonomi yönetiminin kararlı duruşu, mevduat faizlerinin yüksek seyretmesindeki temel etken olarak öne çıkıyor. Nisan ayı itibarıyla bankalar, özellikle dijital kanallar üzerinden sundukları oranlarla tasarruf sahiplerine farklı seçenekler sunuyor. Piyasa analistleri, reel getiri arayışındaki yatırımcıların döviz ve altın gibi alternatifler yerine, öngörülebilirliği yüksek olan Türk Lirası vadeli hesaplara yöneldiğini ifade ediyor.
1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
Tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan "1 milyon TL’nin aylık kazancı", Nisan 2026 güncellemeleriyle netleşti. Bankaların sunduğu yıllık brüt oranların net getiriye dönüşümü, stopaj ve vade yapısına göre farklılık gösteriyor.
Nisan 2026 itibarıyla mevduat kazanç tablosu:
ZİRAAT KATILIM
- Faiz Oranı: Yüzde 36
- Net Kazanç: 21 bin 179 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 35
- Net Kazanç: 25 bin 315 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 26 bin 762 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 38,5
- Net Kazanç: 27 bin 847 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39,5
- Net Kazanç: 28 bin 570 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL
ZİRAAT DİNAMİK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 29 bin 655 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 30 bin 85 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 85 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,5
- Net Kazanç: 30 bin 16 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 42,15
- Net Kazanç: 30 bin 487 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 487 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 30 bin 378 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL
ODEABANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42,5
- Net Kazanç: 30 bin 740 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 43
- Net Kazanç: 31 bin 101 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 101 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 44,5
- Net Kazanç: 27 bin 358 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 358 TL
ANADOLUBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 33 bin 66 TL
- Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.