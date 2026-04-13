Bankaların mevduat yarışı kızıştı: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti aştı

Nisan 2026 dönemine girilmesiyle birlikte bankacılık sektöründe vadeli mevduat faiz oranları yeniden şekillendi. Merkez Bankası’nın piyasadaki likiditeyi kontrol etme stratejileri ve bankaların bilanço yönetimi hedefleri, Türk Lirası mevduat ürünlerini tasarruf sahipleri için öncelikli bir seçenek haline getirdi. Enflasyon karşısında birikimlerini korumayı amaçlayan yurttaşlar için 32 günlük vade yapısı, mevcut piyasa koşullarında temel referans noktası olmayı sürdürüyor.

SIKI PARA POLİTİKASI VE MEVDUAT PİYASASI Ekonomi yönetiminin kararlı duruşu, mevduat faizlerinin yüksek seyretmesindeki temel etken olarak öne çıkıyor. Nisan ayı itibarıyla bankalar, özellikle dijital kanallar üzerinden sundukları oranlarla tasarruf sahiplerine farklı seçenekler sunuyor. Piyasa analistleri, reel getiri arayışındaki yatırımcıların döviz ve altın gibi alternatifler yerine, öngörülebilirliği yüksek olan Türk Lirası vadeli hesaplara yöneldiğini ifade ediyor.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ Tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan "1 milyon TL’nin aylık kazancı", Nisan 2026 güncellemeleriyle netleşti. Bankaların sunduğu yıllık brüt oranların net getiriye dönüşümü, stopaj ve vade yapısına göre farklılık gösteriyor.

Nisan 2026 itibarıyla mevduat kazanç tablosu:

ZİRAAT KATILIM Faiz Oranı: Yüzde 36

Yüzde 36 Net Kazanç: 21 bin 179 TL

21 bin 179 TL Vade Sonu: 1 milyon 21 bin 179 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 35

Yüzde 35 Net Kazanç: 25 bin 315 TL

25 bin 315 TL Vade Sonu: 1 milyon 25 bin 315 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 26 bin 762 TL

26 bin 762 TL Vade Sonu: 1 milyon 26 bin 762 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Yüzde 38,5 Net Kazanç: 27 bin 847 TL

27 bin 847 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 847 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Yüzde 39,5 Net Kazanç: 28 bin 570 TL

28 bin 570 TL Vade Sonu: 1 milyon 28 bin 570 TL

ZİRAAT DİNAMİK Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 29 bin 655 TL

29 bin 655 TL Vade Sonu: 1 milyon 29 bin 655 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 30 bin 85 TL

30 bin 85 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 85 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 30 bin 16 TL

30 bin 16 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 16 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42,15

Yüzde 42,15 Net Kazanç: 30 bin 487 TL

30 bin 487 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 487 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 30 bin 378 TL

30 bin 378 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ING BANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 30 bin 378 TL

30 bin 378 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 30 bin 378 TL

30 bin 378 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 378 TL

ODEABANK Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Yüzde 42,5 Net Kazanç: 30 bin 740 TL

30 bin 740 TL Vade Sonu: 1 milyon 30 bin 740 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 43

Yüzde 43 Net Kazanç: 31 bin 101 TL

31 bin 101 TL Vade Sonu: 1 milyon 31 bin 101 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Yüzde 44,5 Net Kazanç: 27 bin 358 TL

27 bin 358 TL Vade Sonu: 1 milyon 27 bin 358 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 33 bin 66 TL

33 bin 66 TL Vade Sonu: 1 milyon 33 bin 66 TL