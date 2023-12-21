Barınma sorununa kiralama ile çözüm

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:14

Türkiye’de kiralamaya dönük alternatif gayrimenkul üretimini gerçekleştiren şirketlerden Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı ile konuştuk. 2016’dan bu yana yalnızca öğrenciye yönelik kiralanabilir alternatif konut üretimi yaptıklarını söyleyen Erkanlı, bu yol ile hem öğrencilerin barınma sorununu azaltmayı hem de enflasyon karşısında risksiz yatırım arayan yerli yatırımcıya alternatif sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Kiralamaya dönük konut ve öğrenci evi için yatırımcılara uygun krediler verilmesi gerektiğini söyleyen Erkanlı şunları söyledi: “Birçok ekonomist enflasyona karşı tek silahın faizler olamayacağını, yapısal adımlar atılması gerektiğini de söylüyor. Kira enflasyonu için bu yapısal adımları atmanın zamanı geldi de geçiyor.”

Unliva öğrenci evi projesini anlatan Erkanlı, “Buradaki gelirin yüzde 55’i yatırımcıya kalıyor. Yatırımcı ayrıca konutun değer artışından da kazanıyor” dedi.