Bartın'da baraj inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi

25 Eylül 2022 Pazar, 15:35

Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyünde baraj inşaatından düşerek ağır yaralanan 35 yaşındaki Kadir Akın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 gün önce Eldeş köyünde yapımı devam eden baraj inşaatında inşaatında çalışan Kadir Akın 10 metreden beton zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.