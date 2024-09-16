Bartında iş cinayeti: Tomruğun altında kalan işçi öldü

Bartın'da, orman deposunda kullandığı kamyondan indirilen tomruğun altında kalan Ekrem Ulusoy, hayatını kaybetti.

Bartında iş cinayeti: Tomruğun altında kalan işçi öldü
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 14:06

Olay, saat 12.30 sıralarında Bartın'ın Kozcağız beldesindeki Bartın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Akçamescit Orman Deposu’nda meydana geldi. Kullandığı kamyondaki tomruklar indirilirken çalışmalara yardım eden Ekrem Ulusoy’un (58) üzerine tomruk düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ulusoy, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Bartın #işçiler
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