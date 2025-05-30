Başkan Karahan son durumu değerlendirdi: Merkez Bankası finansal istikrar raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk "Finansal İstikrar Raporu"nu yayımladı. Raporda değerlendirmelere yer veren TCMB Başkanı Fatih Karahan, finansal istikrara ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

KREDİ BÜYÜMESİ VE FAİZ POLİTİKASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Karahan, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak finansal istikrara ilişkin konuları yakından izliyoruz ve son gelişmelerin bir özetini yılda iki defa yayımlanan Finansal İstikrar Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi. Finansal koşullarda sıkılığın sürdüğünü, kredi büyümesinin ise mevcut enflasyon süreciyle uyumlu şekilde devam ettiğini ifade etti.

PİYASADA FİYATLAMALAR VE YABANCI PARA KREDİLER

Politika faiz oranı ile beklentiler arasındaki gelişmelerin piyasaya yansıdığını dile getiren Karahan, makroihtiyati çerçevede atılan adımlarla yabancı para cinsinden kredi büyümesinin gerilediğini ve parasal aktarım mekanizmasında etkilerinin görüldüğünü belirtti.

TÜRK LİRASI MEVDUATLAR VE KUR KORUMALI HESAPLAR

Karahan, Türk Lirası varlıklara yönelik ilgide değişim yaşandığını ve TL mevduat oranının belirli seviyelerde kaldığını söyledi. Kur korumalı mevduat bakiyelerindeki azalmanın, Merkez Bankası bilançosundaki bazı riskleri etkilediğini ifade etti.

ÜLKE RİSK PRİMİ VE BORÇ YENİLEME SÜRECİNE YANSIMALAR

Finansal dalgalanmalara karşı alınan önlemlerin ardından, Türkiye'nin ülke risk primine olan etkilerin sınırlı kaldığına işaret eden Karahan, firmaların ve bankaların yurt dışı borç yenileme işlemlerine devam ettiğini aktardı.

BANKALARIN RİSK POLİTİKALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Aktif kalitesindeki gelişmelerin sınırlı seyrettiğini belirten Karahan, bankaların karşılık politikaları, sermaye ve likidite uygulamalarının sürdüğünü belirtti.

Raporun sonunda Karahan, “Finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu’muzun 40’ıncı sayısının tüm okuyucular için faydalı olmasını dilerim” ifadesine yer verdi.