Batı Akdeniz’de ihracatta Temmuz rekoru

Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:05

Güncelleme: 04.08.2024 - 10:05

Temmuz ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Sektör ihracatı yüzde 3,68 oranında artarak, 55 milyon 75 bin 933 dolar oldu. İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörü ise ihracatını yüzde 51,08 oranında artırarak 50 milyon 299 bin 968 dolara çıkarma başarısı gösterdi. Bu ihracatın 28,9 milyon doları mermer ağırlıklı doğaltaş sektöründen geldi. Sektörün geriye kalan ihracatı da ferro krom ve krom ürününden gerçekleşti. Üçüncü sırada yer alan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de ihracatını rekor oranda artırdı. Yüzde 57,66 oranında ihracat artışı sağlayan kimya sektör 31 milyon 197 bin 650 dolar ihracatla Temmuz ayının göz kamaştıran sektörü oldu. Dördüncü sıradaki ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü bu dönemde yüzde 8,53 oranında artışla 29 milyon 904 bin 80 dolar ihracat gerçekleştirdi. Listenin beşinci sırasında aylardır yaşanan yer değiştirme durumu bu ay da gerçekleşti. Bu ay beşinci sıraya yüzde 21,69 oranında artış ve 9 milyon 601 bin 932 dolar ihracatla iklimlendirme sektörü yer aldı.

Temmuz ayı ihracat verilerine bakıldığında sadece ilk beşte yer alan sektörlerin artış göstermediği, geride kalan sektörlerinde ihracatlarını rekor seviyede artırdığı görüldü. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatını yüzde 124,4 oranında artırarak 2,9 milyon dolardan 6,5 milyon dolara yükseltti. Savunma ve havacılık sektörü ihracatı yüzde 58,65 oranında artarak, 1,9 milyon dolardan 3 milyon dolara yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Temmuz ayı ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında Almanya, Bölgeden en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olma özelliğini sürdürdü. 2024 yılı Temmuz ayında Almanya’ya yüzde 14,84 oranında artışla 34 milyon 275 bin 175 dolar ihracat gerçekleştirildi. İkinci sırada yer alan Rusya Federasyonu’na gerçekleşen ihracat ise yüzde 1,84 oranında gerileyerek, 17 milyon 921 bin 443 dolar oldu. Çin Halk Cumhuriyeti’ne Temmuz ayında yüzde 12,32 oranında gerileme ile 16 milyon 526 bin 510 dolar ihracat gerçekleşti. Birleşik Devletler’e gerçekleşen ihracat Temmuz ayında yüzde 45,33 oranında artışla 11 milyon 752 bin 787 dolar oldu. Listenin beşinci sırasında bu konuma ilk kez yükselen Fransa yer aldı. Fransa’ya gerçekleşen ihracat yüzde 148,03 oranında rekor seviyede bir artışla 11 milyon 4 bin 752 dolar oldu.

Bölge ihracatının 7 aylık seyrine bakıldığında yaş meyve sebze sektörünün ihracatı yarım milyar doları geride bıraktı. Sektörün ihracatı yüzde 7,36 oranında gerilemesine rağmen 500 milyon 217 bin 349 dolar ile Batı Akdeniz’den en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Yaş meyve sebze sektörü aynı zamanda bölge ihracatının üçte birini gerçekleştiren sektör olma özelliğini de gösterdi. İkinci sırada yer alan maden ve metaller sektörü de yüzde 11,91 oranında artışla 289 milyon 304 bin 680 dolar ihracat gerçekleştirdi. 289.3 milyon dolar ihracatın 176,9 milyon dolarını mermer ihracatından doğaltaş sektörü gerçekleştirirken, mermer ihracatı 7 aylık dönemde yüzde 10,33 oranında artışla 176 milyon 901 bin 220 dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ihracatı yüzde 6,60 oranında artışla 190 milyon 93 bin 912 dolar oldu. Bir alt sırada yer alan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise yüzde 7,67 oranında artışla 156 milyon 556 bin 860 dolar, beşinci sırada yer alan makine ve aksamları sektörü ise yüzde 39,32 oranında artışla 58 milyon 3 bin 816 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Batı Akdeniz’in 7 aylık ihracatında en fazla ürün gönderilen ülkeler listesinin başında yine Almanya’nın olduğunu belirterek, "Almanya’ya yüzde 6,85 oranında artışla 156 milyon 644 bin 775 dolar ihracat gerçekleşti. Listenin ikinci sırasında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti’ne ise yüzde 8,77 oranında artışla 135 milyon 53 bin 204 dolar ihracat yapıldı. Üçüncü sırada Bölgemiz için büyük önem taşıyan bir diğer ülke olan Rusya Federasyonu yer aldı. Rusya’ya yüzde 2,78 oranında artışla 134 milyon 746 bin 131 dolar ihracat gerçekleşti. Dördüncü sırada yer alan savaştaki Ukrayna’ya gerçekleşen ihracatımız 7 aylık dönemde yüzde 13,77 oranında gerileyerek, 72 milyon 33 bin 890 dolar oldu. 6. sırada yer alan Hollanda’ya gerçekleşen ihracat yüzde 32,44 oranında artarak, 66 milyon 826 bin 385 dolar oldu, 13. sırada yer alan Suudi Arabistan’a gerçekleşen ihracat yüzde 37,21 oranında artarak, 30 milyon 751 bin 145 dolar oldu, 17. sırada yer alan İran’a gerçekleşen ihracat yüzde 127,37 oranında artışla 29 milyon 363 bin 335 dolar oldu. 18. sırada yer alan Kazakistan’a gerçekleşen ihracat yüzde 134,61 oranında artarak, 29 milyon 128 bin 136 dolar, 34. Sırada yer alan Endonezya’ya gerçekleşen ihracat yüzde 827,82 oranında artarak, 9 milyon 738 bin 821 dolar oldu. Batı Akdeniz’den 7 aylık dönemde 168 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 2192 firma ihracat gerçekleştirdi" dedi.



