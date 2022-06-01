Bayraktar: 'Markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 58,4 ile limon'

01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:41

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 522,5 ile elmada görüldüğünü belirtti. 38 ürünün 26'sında fiyat artışı, 12'sinde ise azalış görüldüğünü aktaran Bayraktar şunları söyledi:

"Mayıs ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 58,4 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 47 ile kuru soğan, yüzde 42,2 ile havuç, yüzde 30,5 ile toz şeker, yüzde 29,2 ile ıspanak, yüzde 24,5 ile patates, yüzde 22,8 ile kuru kayısı, yüzde 22,6 ile fındık içi takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 57,4 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 47,7 ile sivri biber, yüzde 41,8 ile marul, yüzde 35,6 ile patlıcan, yüzde 28,2 ile çilek, yüzde 19,5 ile yeşil soğan, yüzde 18,6 ile kabak, yüzde 16,7 ile maydanoz, yüzde 13,5 ile yumurta izledi. Mayıs ayında üreticide fiyatı en çok düşen ürün, yüzde 62,3 ile marulda görüldü. Maruldaki fiyat düşüşünü yüzde 59,4 ile sivri biber, yüzde 55 ile maydanoz, yüzde 50,2 ile salatalık, yüzde 37,6 ile kabak, yüzde 33,3 ile patlıcan, yüzde 31,2 ile yeşil soğan yüzde 31 ile ıspanak izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı, yüzde 20 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 14,3 ile havuç, yüzde 12,8 ile dana eti ve yüzde 10,2 ile domates takip etti. Mayıs ayında üreticide 29 ürünün 8'inde fiyat artışı olurken, 13'ünde fiyat düşüşü görüldü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üretici fiyatlarında elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm ve kuru incirde fiyat değişimi olmadı."

'TÜKETİCİ FİYATLARINA OLUMLU YÖNDE YANSIYACAK'

Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarının sebeplerine ilişkin, şöyle konuştu:

"Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün, markette ve üreticide limon, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette salatalık olurken, üreticide fiyatı en fazla düşen ürün ise marul oldu. Limonda piyasaya depolardan yatak limon arzının devam etmesi, depo masraflarının artması fiyatların yükselmesine yol açtı. Havuç fiyatındaki fiyat artışı, sezon sonuna gelinmesi sebebiyle ürün arzının azalmasına neden olmuştur. Arz talep değişimi ve yem fiyatlarındaki artış, et fiyatlarının yükselmesinde etkili olmuştur. Domates fiyatlarında artışa sera ürünlerinden tarla ürünlerine geçiş dönemi olması sebebiyle azalan ürün arzı sebep olmuştur. Marul, sivri biber, maydanoz, salatalık, kabak, patlıcan, yeşil soğan ve ıspanak fiyatlarındaki düşüş, havaların ısınması sebebiyle artan arzdan kaynaklanmaktadır. Adana bölgesinde patates ve soğan hasadının başlamasıyla artan arz fiyatlarda düşüşe neden olmuştur. Havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması, önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yönde yansıyacaktır."