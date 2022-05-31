Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi: Yıllık kazancı 800 bin TL

Abone Ol google-news

AKP'nin yarattığı ve günden güne derinleşen ekonomik kriz, pek çok yurttaşı ek iş yapmaya veya sektör değiştirmeye mecbur bırakıyor. Batman’da markette çalışan genç girişimci, aldığı ücret yetersiz olunca çilek üretimi işine girdi. Yıllık kazancı 800 bin TL’yi bulan genç üretici Bayram Doğan, satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

İHA
31 Mayıs 2022 Salı, 11:22

Batman’ın Sason ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Bayram Doğan, bir markette çalışıyordu. Ücreti yetersiz bulan doğan, ailesinden 15 yıldır devam ettiği çilek üretimi işine girdi. Ürettiği çilekleri Diyarbakır-Bingöl karayolunda satışa çıkartan genç girişimci, yılda dört kere verim aldığı satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Haberin devamı...

Market Ekonomik kriz çilek İşçi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler