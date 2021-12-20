'Bayram havası yaratacak' denmişti: Asgari ücret 4 günde eridi
2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Fakat döviz kurunda yaşanan rekorlar ve TL'deki sert değer kayıplarının etkisiyle asgari ücret 4 günde eridi. Açıklandığı gün 274 dolara denk gelen 4 bin 253 liralık asgari ücret, 20 Aralık Dolar/TL kuruna göre 242 dolara denk geliyor.
Asgari ücret, dolar bazında düşmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında kayıp üzerine kayıp yaşıyor. Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca yurttaşın maaşlarının erimesine ve alım güçlerinin ciddi oranda düşmesine neden oluyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık günü asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak açıklamıştı.
2021 yılı için 2 bin 825 TL olan önceki asgari ücret, ilk açıklandığında 373 dolara denk ediyordu. 2022 yılında geçerli olacak yeni ücrete göre ise asgari ücret 16 Aralık'ta 274 dolara denk geliyordu.
4 GÜNDE ERİDİ
Merkez Bankası'nın yılın son ayında da faiz indirimi kararı alması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz politikasından geri dönmeyeceğine yönelik açıklamaları, döviz kurunda yeni rekorları da beraberinde getirdi.
Dolar/TL, 20 Aralık sabahında 17,50'nin üzerine çıktı. 19,84 seviyesinde işlem gören Euro/TL ise 20 TL'nin eşiğinde.
Açıklandığı gün 274 dolara denk gelen 4 bin 253 liralık asgari ücret ise bu gelişmelerin ardından daha da değer kaybetti.
Buna göre 20 Aralık saat 11.30 itibarıyla 4 bin 253 liralık asgari ücret, 242 dolara denk geliyor.
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