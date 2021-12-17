Asgari ücret 24 saatte eridi
Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği yeni asgari ücret, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açıklandı. Fakat yeni asgari ücret, döviz kurunda yaşanan rekorlar sonrası 24 saatte eridi. 16 Aralık kuruna göre, 274 dolara denk gelen 4 bin 253 liralık asgari ücret, 17 Aralık saat 13.32 itibarıyla 251 dolara denk geliyor.
Dolar bazında asgari ücret düşmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında kayıp üzerine kayıp yaşıyor.
Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca yurttaşın maaşlarının erimesine ve alım güçlerinin ciddi oranda düşmesine neden oluyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık günü asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak açıklamıştı.
2021 yılı için 2 bin 825 TL olan önceki asgari ücret, ilk açıklandığında 373 dolara denk ediyordu. Yeni açıklanan ücrete göre ise asgari ücret 16 Aralık'ta 274 dolara denk geliyordu.
24 SAATTE ERİDİ
Dün 274 dolara denk gelen 4 bin 253 liralık asgari ücret, 24 saat içinde daha da eridi.
Dolar/TL'nin 16,90'ı görmesiyle; 2021 yılının asgari ücreti, 17 Aralık saat 13.32 itibarıyla 251 dolara denk geliyor.
YILDAN YILA DEĞER KAYBEDİYOR
2000 yılında çalışanlar asgari ücret maaşıyla 132 dolar alabiliyorlardı. 2001 yılında ise asgari ücretliler ancak 83 dolar alabildi. 2002 yılında 109 dolar eden net asgari ücret 2003 yılında 152 dolara yükseldi.
2008 yılında 390 dolara kadar yükselen net asgari ücret 2010 yılında 399 dolar ile 10 yıllık zirvesini gördü. 2011 yılında bir önceki yıla göre 5 dolar eriyen net asgari ücret 394 dolara geriledi.
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