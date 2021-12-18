Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammında: 'Yüzde 13-14 civarında zam bekleniyor'

18 Aralık 2021 Cumartesi, 17:43

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Aralık günü, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti 4 bin 253 TL olarak açıkladı. Açıklandığı gün ve saatte 274 dolara denk gelen 4 bin 253 liralık asgari ücret, daha ilk günden eridi. Dolar/TL'nin 17 TL'yi görmesiyle; 2022 yılının asgari ücreti, 250 doların altına kadar geriledi.

Asgari ücret, dolar bazında değersizleşmeye devam ederken; bir taraftan da gözler emekli maaş zammına çevrildi.

Milyonlarca memur ile memur emeklisine gelecek yıl için yüzde 5+7 zam verilmişti. Son durumda bazı memur ve memur emeklilerinin maaşları neredeyse asgari ücret seviyesine inmiş oldu. Memur sendikaları zam beklentisini dile getirirken; iktidar ise 'ek protokol' ile 'enflasyon farkının üzerini tamamlama' şeklinde bir çözüm öngörüyor.

Emekli maaş zammının açıklanabilmesi için öncelikle 2021 yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Bunun için ise aralık ayı enflasyonunun belirlenmesi gerekli. 2021 Temmuz-Aralık aylarının enflasyon rakamları memur ve emekli maaş zammında başrol oynayacak.

'TÜİK', tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) yıllık artışın yüzde 21.31 olduğunu söylese de; gerçek enflasyon' yüzde 60'a dayanmış durumda.

DEĞER KAYBI YÜZDE 54'Ü AŞTI

TL'deki bu sene yüzde 54'ü aşan değer kaybı da dikkate alındığında, memura ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

İktidar tarafından 'bayram havası yaratacak' ifadeleriyle açıklanan asgari ücretin, emekli zammına ne yönde etkisi olacağını Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhuriyet'e anlattı.

''ORTALAMA YÜZDE 13-14 ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR''

Emekli maaşlarının TÜİK enflasyon oranına göre belirlendiğini hatırlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekli maaşları yılda 1 Ocak ve 1 Temmuz olmak üzere iki defa zamlanıyor. 2022 Ocak ayında emekliye yapılacak zam 2021 Aralık ayı enflasyonu belirlendikten sonra belli olacak, ortalama yüzde 13-14 arası zam yapılacağı öngörülüyor" dedi.

''GERÇEK ENFLASYON ORANINA GÖRE DAHA YÜKSEK ZAM BEKLENTİSİ VAR''

Emeklilere 2021 Temmuz'unda ayında yüzde 8,45 oranında zam yapıldığını hatırlayan Erdursun, "Asgari ücrete yapılan zam sonrasında gerçek enflasyon oranlarına göre daha yüksek zam beklentisi var. Asgari ücrete yüzde 50,5 oranında zam yapılması sonrası emeklilere de en az yüzde 42,05 oranında zam yapılırsa toplamda yüzde 50,5 zam oranına ulaşacak. 2021 Temmuz ayında emeklilere zam yüzde 8,45 oranında yapılmıştı. Asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 zam oranına ulaşması için emeklilere de yüzde 42,05 oranında zam yapılması gerekiyor" diye konuştu.

''YÜZDE 13'LÜK ZAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL''

"Asgari ücret zammının emekli maaşlarına etkisinin olacağını düşünüyorum" diyen Erdursun, şöyle konuştu:

"Asgari ücrete yüzde 50,5 zam yapıldı, emeklilere yüzde 13-14 oranında zam kabul edilebilir bir zam olmaz. Bugün ülkemizde en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı bin 500 TL’dir. Cumhurbaşkanı yeni asgari ücreti açıkladı ancak asgari ücreti devlet ödemez işverenler, esnaf öder. Devlet memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılan zammı belirler bu nedenle asgari ücrete yapılan zamma yakın bir zam ya da tüm emeklilere seyyanen zam yapılabilir, emekli maaşlarına intibak yani emeklilerin çalışma süreleri ve ödenen primlere göre maaşlarda iyileştirme yapılabilir."

''TÜİK ORANINA GÖRE YAPILACAK BİR ZAM EMEKLİLERİ MUTSUZ EDER''

"Ülkemizde Türk Lirası ile çalışanlar, emekliler; büyük bir kısmı ithal edilen ve döviz kuruna göre belirlenen iğneden ipliğe tüm ürünlerde fiyat artışlarını hissediyorlar" sözlerini kullanan Erdursun, "TL’nin değer kaybı sonrası TÜİK verilerine göre değil de gerçek fiyat artışlarında hissettiğimiz enflasyon oranlarına göre zam beklentisi bir hayli fazla, bu yapılmaz ise TÜİK verilerine göre yüzde 21,31 Aralık ayı ile birlikte yüzde 25’e yakın açıklanacak enflasyon oranlarına göre yapılacak zam tüm emeklileri mutsuz eder. Enflasyon yüzde 25 olarak açıklansa dahi 2021 ilk altı ayda emekli maaşlarına zam yapıldığı için ikinci altı aylık zam yüzde 14’e yakın olur. Bu oran emeklilerin beklentisinden çok uzak bir oran" diye konuştu.

''EKONOMİK BUHRAN, BERABERİNDE ERKEN SEÇİMİ GETİRİR''

Son olarak hükümetin emeklilere enflasyonun üzerinde bir zam yapacağını düşündüğünü aktaran Erdursun, "Ülkemizde son günlerde yaşanan ekonomik buhran beraberinde erken seçimi getirir, bunu bilen hükümet tıpkı asgari ücrette olduğu gibi emekli maaşlarında da beklentilerin üzerinde bir zam yapacaktır" ifadelerini kullandı.