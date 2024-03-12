Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:38

Güncelleme: 12.03.2024 - 09:38

Bu yıl 10 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ordu mitinginde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.