‘Bayram’ süresinin 9 güne çıkması milyonlarca kişiyi yollara düşürecek: Tatil risklerine dikkat

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Kurban Bayramı tatilinin kamu kurumlarında 9 güne çıkarılması ve bunun çeşitli yöntemlerle özel sektörde de yaygın şekilde uygulanması bu hafta sonundan itibaren önemli bir seyahat hareketini ortaya çıkaracak. Bu durum hem yurtiçi hem yurtdışı seyahatler açısından sigortanın önemini artıracak. Seyahat sağlık sigortasıyla ilgili bir bilgi notu yayımlayan Generali Sigorta da dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

Buna göre yurtdışı seyahatleri sırasında hasta olmak veya yaralanmak beklenmedik bir senaryo olarak ön plana çıkıyor. Seyahat sağlık sigortası ise tıbbi masrafları 30 bin Avroya kadar karşılıyor. Yine bu sigorta yolculuk sırasında bagaj ve içindeki kişisel eşyaların kaybolması durumunda da teminat sunuyor ve bagajın bulunması durumunda da ücretsiz ulaştırılmasını sağlıyor.

Sağlık teminatları kapsamında ayrıca sigortalının başına bir şey gelmesi halinde refaketçinin nakli de ücretsiz sağlanıyor. Refakatçinin hasta yanında azami 7 gece konaklama giderlerini de karşılıyor. Bir diğer hizmet de tedavi sonrasında ikametgâha geri dönüşün havayolu ile sağlanması. Ayrıca poliçe kapsamında hastaneden taburcu oluşu takiben otelde azami 7 güne kadar konaklama hizmeti de veriliyor.

‘EN ÖNCELİKLİ KÜRESEL SORUNLARI TEMEL ALDIK’

Anadolu Sigorta’nın, Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi sürüyor. Geçen yıl devre alınan Adana’daki yangın kulesinin ardından, bu yıl Muğla, Antalya, Çanakkale Gökçeada ve Adana’daki ikinci kule hizmete girecek. Toplam 5 yangın kulesi, yaklaşık 150 bin hektar alanı gözetleyerek orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağlayacak.

Sürdürülebilirlik bakış açısını tüm süreçlere entegre etmeyi ve iklim değişikliği, çevre kirliliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi küresel sorunlara tüm yönleriyle hazır olmayı hedeflediklerini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “Odak noktamıza çağımızın en öncelikli küresel sorunlarını temel alıyoruz” dedi.

‘SAĞLIK GÜVENCESİ, RİSK OLUŞMADAN ÖNCE EDİNİLMELİ’

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, gerek acil durum gerek uzun vadeli sağlıklı yaşam için sağlık harcamalarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Enflasyonun etkisiyle hızla artan bireysel harcamalara dikkat çeken Gölpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bireysel ve kurumsal alanda tamamlayıcı sağlık sigortasının gelişim trendinin devam etmesini bekliyoruz. Ancak sağlık riski ile karşılaşıldığında, bu gerçekleşmeden önce sigorta güvencesine sahip olunması çok büyük önem arz ediyor.”

TRAFİK KAZASI TSS’YE ÇEKİCİ HİZMETİNİ EKLEDİLER

Quick Sigorta’nın, karayolu ağında, kaza tespit tutanağı ile belirlenmiş trafik kazaları sonucu ortaya çıkmış yatarak tedavi giderlerini karşılamak için pazara sunduğu trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortasına (Trafik Kazası TSS) çekici hizmetlerini de eklediği açıklandı.

Sigortalı başına 500 TL prim ile sunulan ürün, kaza ve arıza halinde aracın çekilmesi ya da vinçle kurtarılması hizmetlerini teminat kapsamına alıyor. Bunlar yılda birer kez ve maksimum 3 bin TL ile sınırlı.

‘REKABETİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ’

HDI Sigorta ve Fibabanka’nın, stratejik işbirliği ve yüzde 50-50 ortaklığıyla kurulan dijital sigorta şirketi Fibasigorta faaliyetlerine başladı.

Bu amaçla bir tanıtım toplantısı düzenleyen Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenimi, iş zekâsı ve analitiği gibi yenilikçi uygulamaları iş modellerine entegre ettiklerine atıf yaparak 5 yıl içinde hayatdışı branşında yüzde 3-5 pay almayı hedeflediklerini açıkladı. Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası, cihaz koruma, kasko, konut, ferdi kaza gibi alanlara odaklanacaklarını anlatan Öztürkoğlu, kurumsal işbirlikleriyle “bağlantılı sigorta” peşinde olacaklarını vurguladı. Bu noktada gazetecilerin “Benzer şirketler var, siz nasıl bir yol izleyeceksiniz” yönündeki sorularını da yanıtlayan Öztürkoğlu, şunları anlattı: “Rekabeti bir fırsat olarak görüyoruz. Hizmet alanını genişletmek bizim önceliğimiz. Müşterilerimiz için tüm süreçleri verimli hale getireceğiz.”

YENİ TABAN EKSPERTİZ ÜCRETİ 750 LİRA OLACAK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK), Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği”nde yaptığı değişikliğe göre taban ekspertiz ücret tarifesi, her takvim yılı başında yıllık TÜFE’ye göre artırılacak. Ayrıca SEDDK izin verirse tarife aylık TÜFE’ye göre altı aylık dönemler itibarıyla da belirlenebilecek. Motorlu araç sigortalarında uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesi 30 bin liralık hasarlara kadar 750 lira olarak belirlendi. 1 milyon lira ve üzeri hasarlarda ise eksper ücreti 7 bin lira oldu. Yine değer kaybı tazminatında alınacak yeni ücret 450 lira, kaza tespit tutanağı tanzim ücreti ise 680 lira.

ALLİANZ GRUBU, TÜRKİYE’DEKİ 100. YILINI KUTLUYOR

Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Allianz Türkiye’nin de 100’üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadığını dile getirdi. 19 Haziran 1923’te Şark Sigorta’nın kurulmasıyla başlayan yolculuğun, 2008’den bu yana Allianz Grubu’nun bir parçası ve istikrarlı bir politikayla devam ettiğini vurgulayan Gürkan, müşterilerine bir yüzyıl daha güven vermeyi hedeflediklerini açıkladı. Gürkan şöyle devam etti:

1 MİLYAR AVRO

“Bir asır boyunca sağlık ve varlıklarını bize emanet eden müşterilerimizin ve ailelerinin her an yanında olmak, bize duydukları güvene layık olmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün 2 bin 300 çalışma arkadaşımız, 4 bin 800 acentemiz, 1500 banka şube kanalımızla 6.8 milyon müşterimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.” 2022’de 36.4 milyar liralık prim ve katkı ürettiklerini belirten Gürkan, ayrıca Allianz’ın 2008 yılından bu yana Türkiye’de yaptığı yatırımların 1 milyar Avro’yu aştığını kaydetti. Geleceğe ilişkin çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Gürkan, özellikle sürdürülebilirliğe dikkat çekerek “Varoluş amacımız olan ‘Allianz Seninle’yi, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak, ‘iyi çevre, iyi toplum, iyi kurum’ yaratma yolundaki odak alanlarımızı genişletmeyi sürdürüyoruz” dedi.

SİGORTACI ‘SİBER’DE YÖNLENDİRİCİ OLMALI

Siber risk sigortası sektörünün 2029’a kadar 64 milyar dolarlık bir pazara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bir araştırma notu yayımlayan siber güvenlik şirketi ESET ise siber güvenlik uygulamalarına yatırım yapmadan siber sigortadan faydalanacağına inanan firmaların uğrayabilecekleri zararları gözden geçirmeleri gerektiğine dikkat çekti. Siber sigortanın, artık son çare olmaktan önlem almayı teşvik eden bir güvenlik ortağı olmaya doğru evrilen rolü olduğuna atıf yapan şirket, şu çağrıyı yaptı: “Şirketlerin güvenlik kontrolleri alanında en iyi uygulamalar ve siber hijyen önlemlerini uygulamalarını zorunlu kılan sigortacılar, siber risk yönetiminde temelden iyileşme ihtiyacını tetikleyebilir.” Siber güvenlik şirketine göre poliçeye bağlı olarak şöyle önlemler olabilir: “Düzenli (ve saha dışı) veri yedekleme. Güçlü, benzersiz parolalar ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanımı. Güvenlik açığı taraması ve otomatik risk tabanlı yama yönetimi. Düzenli olarak test edilen olay müdahale planları.”

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