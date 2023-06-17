'Yaz tatilini çocuklarınızla birlikte planlayın'

Yayınlanma: 17.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 07:00

Psikolog Dilara Dalyan, yaz tatilinde kaliteli zaman geçirmeleri için çocuklara ve ailelere bilgilendirmelerde bulundu.

Yaz tatilinin, çocuklar için öğrenme, dinlenme, eğlence ve aile ile kaliteli zaman geçirme açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Dalyan, bu dönemi etkili bir şekilde değerlendirmenin çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

"BİR TATİL PLANLAYIN"

Yaz tatili başlamadan önce aile olarak yapmak istediğiniz etkinlikleri ve seyahatleri planlanmasını öneren Dalyan, şunları söyledi:

“Birlikte neler yapmak istediğinizi konuşun ve herkesin fikirlerini paylaşmasına olanak tanıyın. Planlama, tatili daha verimli ve keyifli hale getirebilir. Ailece seyahat etmek, unutulmaz anılar biriktirmenin harika bir yoludur. Yeni yerler keşfetmek ve farklı kültürleri deneyimlemek için bir tatil planlayın. Seyahatler sırasında ailecek birlikte aktiviteler yapabilir, birbirinizle iletişimi güçlendirebilirsiniz. Yaz tatili, günlük rutinlerden biraz uzaklaşma fırsatı sunar. Okul, iş veya diğer sorumluluklar nedeniyle zaman zaman stresli hale gelebilen aileler için bu dönemde rahatlamak önemlidir. Çocuklarınızla birlikte sınırları esnetebilir, daha esnek bir program oluşturabilir ve eğlenceli aktivitelere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.”

"EĞLENCELİ BİR DENEYİM YAŞAMANIZI SAĞLAR"

Velilere çocuklarınızla birlikte yapacakları aktivitelere katılma önerisinde bulunan Dalyan, “Parkta oyun oynamak, bisiklete binmek, yüzme veya piknik gibi etkinliklere aktif olarak dâhil olun. Bu, çocuklarınızla bağlarınızı güçlendirmenin yanı sıra eğlenceli bir deneyim yaşamanızı sağlar. Yaz tatili, çocukların teknolojiye daha fazla zaman ayırdığı bir dönem olabilir. Ancak, aile olarak teknoloji kullanımını sınırlamak önemlidir. Belirli zaman dilimlerinde ekran sürelerini kontrol etmek ve alternatif etkinliklere yönlendirmek çocuklarınızın farklı deneyimler yaşamasını sağlar. Yaz tatili, doğanın tadını çıkarmak için mükemmel bir fırsattır. Ormanda yürüyüşe çıkabilir, plaja gidebilir, piknik yapabilir veya kamp yapabilirsiniz. Doğada vakit geçirmek, çocuklarınıza doğayı sevdirmenin yanı sıra rahatlamanızı sağlar” diye konuştu.

"ÇOCUĞUNUZUN İHTİYAÇLARINA BAĞLIDIR"

Yaz tatilinde ders çalışmanın doğru olup olmadığı konusuna değinen Dalyan, şunları söyledi:

“Yaz tatilinde ders çalışmak bazı durumlarda faydalı olabilir. Ancak, çocuğunuzun ihtiyaçlarına ve dinlenmeye olan gereksinimine bağlı olarak, ders çalışma miktarı ve süresi dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Yaz tatili, çocukların okul dönemindeki yoğunluğun ardından dinlenmeleri, enerji toplamaları ve farklı deneyimler yaşamaları için önemli bir fırsattır. Tatil süresince çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirebilir, hobileriyle ilgilenebilir, sosyal becerilerini artırabilir ve dinlenme sürecine odaklanabilirler. Bununla birlikte, bazı çocuklar, özellikle sınavlara hazırlananlar veya akademik eksikliklerini gidermek isteyenler, yaz tatilini ders çalışmak için kullanmayı tercih edebilirler. Sonuç olarak yaz tatilinde ders çalışmak veya çalışmamak çocuğunuzun ihtiyaçlarına bağlıdır. Önemli olan dengeyi korumak, çocuğunuzun dinlenmesine ve eğlenceli aktivitelerle ilgilenmesine fırsat tanımaktır. Eğer çocuğunuz ders çalışmak istiyorsa, bu süreci destekleyici bir şekilde yönetebilirsiniz.”