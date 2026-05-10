Bayram tatili öncesi otel fiyatları belli oldu: Seyahat planları yine cep yakacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizm sektöründe milyarlık bir hareketlilik beklentisi yaratsa da, artan hayat pahalılığı tatil maliyetlerini yurttaş için ulaşılması güç bir noktaya taşıdı.

Seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması beklenen bu dönemde, maliyet artışları hem tatilciyi hem de sektör temsilcilerini düşündürüyor.

KİŞİ BAŞI 450 EURO

İktidara yakın Türkiye gazetesine konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içi fiyatların geçen yıla oranla yüzde 25 arttığını belirterek ekonomik tablonun tatil bütçelerine yansımasını şu sözlerle özetledi:

"Yurt içinde Kurban Bayramı’nda gecelik kişi başı otel fiyatları 1500 liradan başlıyor. 2 kişi her şey dahil 5 gece konaklama ortalama 30 bin lirayı buluyor. Yurt dışı paket fiyatları ise otobüslü turlarda kişi başı 150 Euro'dan başlıyor. Uçaklı turlarda ise kişi başı 450 Euro'dan başlıyor."

Kurban Bayramı'nda 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini belirten TÜRSAB Başkanı “Bayram tatilinde özellikle kültür turları tercih ediliyor. Ancak bu dönemde havaların ısınacak olmasından dolayı güney bölgelerindeki kıyı otellerine de talep olduğu görülüyor. Talep ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege ve KKTC destinasyonlarında yoğunlaşıyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi destinasyonlar bu çerçevede tercih ediliyor. Doğa ve termal tatil tercih eden vatandaşlarımız için Afyon ve Sapanca gibi destinasyonlar alternatif oluşturuyor. Doğa ve kültür turları bakımından Karadeniz, Kapadokya ve GAP bölgesi talebin yüksek olduğu bölgeler” ifadelerini kullandı.