Yayınlanma: 30.03.2025 - 22:11

Güncelleme: 30.03.2025 - 22:11

Yurttaşlar bayramda havale veya EFT işlemini hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Bayramda EFT ve havale yapılır mı? Ramazan Bayramı'nda EFT, havale, FAST oluyor mu?

BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Bayram günlerde havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.

EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.

BAYRAMDA FAST İLE EFT YAPILIR MI?

FAST ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.