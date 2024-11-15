Baz Etkisi nedir? Baz Etkisi ne demek?

Son günlerde artan borsa yatırımlarının ardından yurttaş ekonomi terimlerini araştırmaya başladı. Peki, Baz Etkisi nedir? Baz Etkisi ne demek?

Baz Etkisi nedir? Baz Etkisi ne demek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:07

Birçok yurttaş alternatif yatırım aracı olarak altın, dolar veya euro yatırımı yerine borsaya yöneldi. Bu gelişmelerin ardından ekonomik terimler araştırma konusu oldu. Peki, Baz Etkisi nedir? Baz Etkisi ne demek?

BAZ ETKİSİ DEMEK?

Baz etkisi; karşılaştırmaya konu olan iki dönemden ilkinde herhangi bir nedenle oran ya da sayılar üzerinde ortaya çıkan aşırı bir yükseliş veya düşüşün karşılaştırılan dönemlerin sonuçları üzerinde yarattığı etkidir. Bu etki bir sonraki döneme ilişkin karşılaştırmada ortadan kaybolabilir.


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