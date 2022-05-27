Sigara ve alkol zammının enflasyonu artırması bekleniyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:49

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında konuya ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 25; tütün içeren sigara, puro ve diğer tütün ürünlerinden alınan asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yüzde 10 oranında artırıldı.

Kararla ayrıca, ÖTV kanununda; ÖTV III sayılı listedeki söz konusu ürünlerin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artırılmasına ilişkin hükmün 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması yönünde bir madde eklendi. Yeni oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

DİREKT ETKİSİ YAKLAŞIK OLARAK 0.5 PUAN

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin enflasyon sepetinde yüzde 4.31'lik ağırlığa sahip olduğuna işaret ederek, "ÖTV zamlarının ağırlık oranlarına göre enflasyon katkısını hesaplarsak haziran enflasyonuna direkt etkisi yaklaşık olarak 0.5 puan olacaktır. Dolaylı etkilerle beraber, bu oran artabilecektir" dedi.

Bütçe açısından geçen senenin ocak – nisan dönemi ile bu senenin aynı dönemi ilişkilendirildiğinde giderlerin gelirlerden, yüksek vergi performansına rağmen daha fazla arttığı ve açılan makas ile beraber bozulma görüldüğünü belirten Erkan, bunun da senenin genelinde planlananın daha üzerinde bir bütçe açığı ile karşılaşılacağı anlamına geldiğini söyledi.

Dolaylı vergilerde artış bütçe gelirlerini artırırken, enflasyonu da artıracağını belirten Erkan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enflasyondaki artış vatandaşın alım gücünü bozarak, tüketimi azaltarak dolaylı vergi gelirlerini olumsuz etkilerden, devletin fiyatları kontrol etme amaçlı KDV gibi vergileri düşürmesi gelir performansını düşürüyor. Bütçe giderleri de başta memur maaşları, SGK primleri, faize endeksli borç stoğu gibi kalemler üzerinden enflasyondan olumsuz etkiliyor. Buna benzer ÖTV artışlarının ve yeni vergisel önlemlerin ilerleyen dönemlerde devamı beklenebilir."