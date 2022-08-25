Bazı deniz ürünleri için gümrük vergisi alınmayacak
İndirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlerin kapsamı bir grup deniz ürünüyle genişletildi.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, nihai kullanım uygulaması kapsamında indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlere bazı deniz ürünleri eklendi.
Düzenlemeyle Nil levreği, kömür balığı, sığ su berlam balıkları, Arjantin berlam balıkları, Alaska mezgit balıkları, gelincik balığı, yaldızlı pisi balığı, Akdeniz kalamarları gibi bir dizi deniz ürünü için gümrük vergisi alınmayacak.
Video Haberler
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- Peker'den haberimize ilişkin açıklama
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- İmamoğlu: 'Teşekkürü yürekten isterim ama...'
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı