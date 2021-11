Bilinen ilk Covid-19 hastası bulundu: Vuhan’daki deniz ürünleri satıcısı çıktı

ABD’nin önde gelen kurumlarından Arizona Üniversitesi’nde görevli Dr. Michael Worobey, bilimsel bir analiz hazırladı. Science’ta yayınlanan kapsamlı araştırma ile birlikte Worobey, bilinen ilk Covid-19 hastasını bulduğunu açıkladı. Worobey'in araştırması, Huanan pazarının salgının ilk kaynağı olduğunu gösteriyor.

Verileri inceleyen ve kariyerini de virüs evrimi üzerine inşa eden Worobey, koronavirüsünün bir laboratuvarda ortaya çıkmadığını açıkladı. Worobey, "İlk hasta Vuhan’daki canlı hayvan pazarında deniz ürünleri satan bir kişiydi" dedi.

Also: Cases that had no epidemiological link to the market (didn’t work there or visit) nonetheless are concentrated heavily around the market. This is a clear signature that community transmission started at or very near the market, and only later spread widely around Wuhan. pic.twitter.com/Ulp8B3FfW7