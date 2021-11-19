Bilinen ilk Covid-19 hastası bulundu: Vuhan’daki deniz ürünleri satıcısı çıktı

19 Kasım 2021 Cuma, 12:20

ABD’nin önde gelen kurumlarından Arizona Üniversitesi’nde görevli Dr. Michael Worobey, bilimsel bir analiz hazırladı. Science’ta yayınlanan kapsamlı araştırma ile birlikte Worobey, bilinen ilk Covid-19 hastasını bulduğunu açıkladı. Worobey'in araştırması, Huanan pazarının salgının ilk kaynağı olduğunu gösteriyor.

Verileri inceleyen ve kariyerini de virüs evrimi üzerine inşa eden Worobey, koronavirüsünün bir laboratuvarda ortaya çıkmadığını açıkladı. Worobey, "İlk hasta Vuhan’daki canlı hayvan pazarında deniz ürünleri satan bir kişiydi" dedi.

Also: Cases that had no epidemiological link to the market (didn’t work there or visit) nonetheless are concentrated heavily around the market. This is a clear signature that community transmission started at or very near the market, and only later spread widely around Wuhan. pic.twitter.com/Ulp8B3FfW7 — Michael Worobey (@MichaelWorobey) November 18, 2021

Bilim insanları henüz SARS-CoV-2'nin kökenlerini belirlemedi. Oluşumu hakkındaki tartışmalar, birbiriyle rekabet halinde olan iki fikir etrafında birleşiyor: laboratuvardan sızması veya hayvanlardan yayılması.

"DSÖ HATALI"

Dünya Sağlık Örgütü’nün incelemesinde hatalar olduğunu açıklayan Worobey, "İlk Covid-19 hastasının 8 Aralık’ta ortaya çıkan 41 yaşındaki Bay Chin isimli muhasebeci olduğu iddiaları gerçek değil. O, Vuhan’daki hayvan pazarından çok uzaklarda yaşıyordu. Fakat hayvan pazarında tezgahta çalışan ve üç gün sonra hastalanan kadın ilk hasta" ifadesini kullandı.

Ünlü bilim insanı, "Pazarcının Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile bağı vardı ve hastanedeki ilk hastaların verilerine baktığımızda salgının o bölgede çıktığı görülüyor" iddiasını ortaya attı.