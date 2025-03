Bazı marketlerde 379 TL’ye sabitlenen et, kasap ve zincir marketlerde 750 TL’den başlıyor: Ette fiyat bilmecesi

Yayınlanma: 05.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2025 - 04:10

Türkiye’de hayvancılık sektöründe çözülemeyen kriz, kırmızı eti yurttaş için lüks hale getirdi. Ramazan ayı nedeniyle hareketlenen et fiyatlarını durdurmak isteyen iktidarın bazı marketlerde fiyatları sabitlemesi ise et fiyatlarını bilmeceye döndürdü. Tarım Bakanlığı tarafından 379 TL’ye sabitlenen ete karşın kasap ve marketlerde fiyatlar 750 TL’den başlıyor. Yerli üreticiler dışalım yapılan etin fiyatının sabitlendiğini belirterek “Sorunun çözümü hayvancılıkta arz talep dengesini yeniden kurmak” diyor.

Kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle et tüketicinin sofrasında gün geçtikçe azalıyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği’ne (ETBİR) göre 4 kişilik bir aile 2019’da 48 kilogram et tüketirken bu rakam 2020’de 28 kilograma düştü. Ramazan için iktidar fiyat artışlarına karşı fiyat sabitlemesine gitti. Et ve Süt Kurumu (ETK) ile İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında imzalanan protokol çerçevesinde ramazan sonuna kadar kıyma 379 TL, kuşbaşı 399 TL, biftek 649 TL, antrikot ve dana pirzola 699 TL’den satılacak. Bu fiyatlar yalnızca PERDER üyesi Happy Center, Mopaş, Anpa Gross, Hakmar gibi 25 marketi kapsıyor.

KASAPTA 800 LİRA

Zincir marketlerde ve kasaplarda fiyatlar epey yüksek. Kıymanın kilosu zincir marketlerde 500- 800 lira. Dana butun kg fiyatı 750, kuzu pirzolanın 1000, kuşbaşının ise 550- 850 TL civarında. Mahalle kasaplarında ise durum farklı değil. İstanbul’da bulunan bir kasapta fiyatlar şöyle: Kıyma: 750 TL, kuşbaşı: 800 TL, antrikot: 1250 TL, kuzu pirzola: 1600 TL.

UCUZ ET DIŞALIM

Market ve kasaplardaki fiyat farkını değerlendiren Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, “Et ve Süt Kurumu ülke içinde üretilen değil yurtdışından ithal edilen etleri ramazan için sabitledi. Etler bu fiyattan belirli miktarda ithal ettikleri sürece geliyor” dedi. Solakoğlu, kök sorunu ise “Ülke içinde de yeterli sayıda hayvan yok” sözleriyle anlatırken “Hayvancılık bugün bir çıkmazın içerisinde. Yanlış politikalarla çiftçiler sonunda ineklerini kestiler. Arz talep dengesi sebebiyle kontrol edilemeyen bir fiyat iniş çıkışı ve değişkenlikleri ortaya çıkıyor. Ancak bu fiyatlar ithalatla regüle edilemez” dedi. Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyon Başkanı Osman Yardımcı ise 9 aydır ete zam yapmadıklarını söyledi.

İSTANBUL’DA YAŞAMANIN MALİYETİ 85 BİN LİRA!

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstanbul’da Yaşam Maliyeti-Şubat 2025” raporuna göre 4 kişilik bir ailenin İstanbul’da yaşam maliyeti 85 bin 450 TL oldu. Maliyet, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.47, geçen aya göre ise yüzde 3.10 oranında (2 bin 573 lira) artış gösterdi. Temel tüketim maddelerinde aylık artış; domateste yüzde 4.43, kadın kazağında yüzde 6.68, kaşar peynirinde yüzde 5.33 oldu. Yıllık bazda dikkat çeken fiyat artışları ise şöyle: Ağız-diş bakım ürünleri yüzde 76, tuvalet kağıdı yüzde 95.01, bisküvi yüzde 86.05.