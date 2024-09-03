Bazı teknoloji marketleri uzun dönemli kiralama uygulaması başlattı
Yeni bir bilgisayar almak isteyen öğrenciler için fiyatlar cep yakıyor. Ortalamanın altı kalitede bir dizüstü bilgisayarın fiyatı en az 10 bin liradan başlıyor. Ortalama kalitede bir bilgisayarın fiyatı ise 15 bin-30 bin arası değişiyor. Bilgisayarların özellikleri ve kalitesi arttıkça fiyat 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Üniversitede barınmadan, beslenmeye birçok sorunla geçinmeye çalışan öğrenciler için ise bu maliyeti karşılamak neredeyse imkansız. Bilgisayar almak lüks hale gelince bazı teknoloji marketleri telefon ve bilgisayar için uzun dönemli kiralama uygulaması başlattı.
Bilgisayar 12 aya kiralanabiliyor, fiyatlar ise kullanılacak süreye göre değişiyor.16 bin liralık bir dizüstü bilgisayar kiralama sitesinde bir aylığına 1840, altı aylığına 1250, 12 aylığına ise 1120 liraya kiralanıyor.
ÖNCE FİYAT
Pahalılık geçen hafta günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması’na da yansımıştı. Araştırma sonuçlarına göre son üç ay içerisinde internet kullanan bireylerin cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın aldığında önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla yüzde 89.2’yle fiyat, yüzde 71.7’yle donanım özellikleri, yüzde 67.4’le marka, tasarım veya boyut olduğu gündeme yansımıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yükseköğretim öğrencilerine yönelik “teknoloji desteği” programı bulunuyor. Öğrenciler bir defaya mahsus bu uygulamadan yararlanarak bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanabiliyor. Ancak söz konusu desteği alabilmek için bilgisayar ya da cep telefonu cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 liradan az olması koşulu bulunuyor. Bu fiyata bilgisayarlar ise ortalama kalitenin altında kalıyor.
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