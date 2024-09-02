Dolar ve Euro bugün bugün ne kadar oldu? 2 Eylül 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,0750 liradan, avro 37,6760 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,0730 liradan alınan dolar, 34,0750 liradan satılıyor. 37,6740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,6760 lira olarak belirlendi.
Perşembe günü doların satış fiyatı 34,0770 lira, avronun satış fiyatı ise 37,7570 lira olmuştu.
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