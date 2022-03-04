Bazı yağlar ve tohumların ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, teknik ve sınai amaçla kullanılan yağlar ile rep ve kolza tohumu ithalatından gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfırlandı.
Teknik ve sınai amaçla kullanılan yağlar ile rep ve kolza tohumu ithalatından gümrük vergisi 30 Haziran’a kadar sıfırlandı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklikler yapan karara göre, ithalatında sıfır gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında ham, prina, soya, aspir, ayçiçek tohumu ve mısır yağları bulunuyor.
PİRİNÇ, BUĞDAY, MARGARİN DE LİSTEYE DAHİL EDİLDİ
Aynı gazetede yayımlanan bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğle, bazı hayvansal gıda, çeşitli unlar ve bazı yağların ihracatı, Tarım Bakanlığı’nın dönemsel olarak düzenleme yetkisine sahip olduğu ürünler listeye eklendi.
Buna göre, pirinç, buğday ve mısır unu, buğday ve mısır irmiği, Soya, ayçiçek tohumu, aspir veya pamuk tohumu, rep, kolza ve hardal ile mısır yağı ve fraksiyonları, margarin, bulgur ve karma yem Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ihracatında dönemsel olarak düzenleme yapılabilecek ürünler listesine dahil edildi.
YAĞDA KRİZ VAR
Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası iki ülke arasında devam eden savaş, Türkiye'nin ham yağ ithalatını büyük oranda durdurdu.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın aktardığına göre, Rusya’nın limanlarda beklettiği gemiler arasında Türkiye’ye yağ taşıyan gemilerin de olduğu, ithalatın yapılamaması durumunda Türkiye’nin yağsız kalabileceği belirtildi.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil de yaptığı yazılı açıklamasında, stoklarda market rafları dahil 1-1.5 aylık yağ kaldığına dikkat çekmişti.
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