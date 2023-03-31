Bazı yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışı yeniden ertelendi

Bazı yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışına ilişkin uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi 1 Mayıs 2023'e ertelendi.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:59
Bazı yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi artışı yeniden ertelendi
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İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesinde yassı çelik üretiminde yaşanan kesintiler göz önüne alınarak, bu ürünlerdeki gümrük vergisi artışına ilişkin uygulamanın yürürlüğe giriş tarihinde bir kez daha ertelemeye gidildi.

Buna göre, daha önce 1 Nisan'a ertelenen uygulamanın yeni yürürlüğe giriş tarihi 1 Mayıs 2023 olarak belirlendi.


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