BBVA CEO'su Onur Genç: Yüksek enflasyon en büyük sorun

10 Aralık 2022 Cumartesi, 12:41

İspanya’nın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) bankasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, şu anda tüm ekonomilerin en büyük gündeminin enflasyon olduğunu vurguladı.

“Yüksek enflasyon gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’da en büyük sorun. Enflasyon rakamları çok yüksek geliyor” diyen Genç, “Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde merkez bankaları faizleri artırarak enflasyonu aşağıya çekmeye, kontrol altına almaya çalışırlar. Enflasyonun nerede olduğunu, nerede olabileceğini çok net göremedikleri için merkez bankalarının faiz kararlarının da nerede olacağını çok kestiremiyoruz” diye konuştu.

"DAHA NE KADAR SÜRECEK, KİMSE KESTİREMİYOR"

Avrupa’da bankacılık sektörünün ana gündeminin enflasyon ve faiz oranları olduğunu söyleyen Genç, Avrupa’da bu yıl içinde rekorlar kıran yüksek enflasyonun daha ne kadar devam edeceği sorusunun cevabını kimsenin bilmediğini ifade etti.

Genç, son iki hafta içinde üç farklı yatırım bankasıyla görüşmeler yaptığını anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Avrupa Merkez Bankası’nın 2023 sonunda faizleri getireceği yer neresi olur konusunu konuştuk.

Avrupa’da faizler bugün yüzde 1,5’te. Aralık 2023 için faizlerin, bu yatırım bankalarından bir tanesi yüzde 3’e, diğeri yüzde 2’ye, ötekisi de yüzde 4’e çıkacağını söyledi. 2, 3, 4 basit rakamlar gibi gözüküyor ama ekonomiye çok fazla etki yapıyor. Neden hepsi farklı söylüyor? Çünkü enflasyonun ne kadar ve ne hızla aşağıya inebileceğini kimse kestiremiyor.”

"TÜRKİYE’DE ÇOK DAHA YÜKSEK"

Özellikle Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankasının ekonomiyi tetiklemek için çok uzun yıllar kolay para politikaları izlediğini ve bunun sonucunda biriken tansiyonun olduğunu kaydeden Genç, şunları söyledi:

“Avrupa’da doğalgaz şu anda savaş öncesi döneme nazaran 8 katına çıktı. Gaz ve petrolün çok yukarı gelmesi enflasyonu tetikledi, aynı zamanda yılların biriktirdiği o tansiyonun da önünü açtı. Şimdi o tansiyonun önü açıldığı için enflasyon yukarlarda kalmaya devam ediyor.

Türkiye’de çok daha fazla rakamlar ama Avrupa’daki yüzde 10 yüzde 11’lik enflasyon da görülmemiş rakamlar.

Dolayısıyla bu rakamın ne kadar hızlıca aşağıya, hangi seviyelere gelebileceği ve bunun sonucu olarak da faizlerin 2 mi 3 mü 4 mü olacağı şu anda Avrupa’nın gündemini oluşturan konu.”

‘KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞÜNDE SIKINTI’ İŞARETİ

Genç, Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek yıl sonuna kadar faizleri yüzde 4’e kadar çıkarması halinde bunun “sıkılaştırılmış bir politika” anlamına geleceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bizim ana gündemimiz enflasyon. Enflasyonla bağlantılı faizlerin nerede olacağı.

Faizlerin nerede olacağıyla bağlantılı olarak da bizim işimizin kökündeki önemli konulardan bir tanesi verdiğimiz kredilerin geri dönüşüdür.

Eğer faizler çok yukarıya çıkarsa ve dolayısıyla ekonomik durgunluk sert gelirse bankanın kredi maliyetleri yukarı çıkar. Verdiğimiz kredilerin geri dönüşünde sıkıntılar yaşanmaya başlar. Dolayısıyla, enflasyon ve faizler ne olabilir? Bunun sonucundaki etki ne olabilir? Kredi maliyetleri ne olabilir? Buraları iyi okumamız lazım.”

"BOĞAZİÇİ ELEKTRİK MEZUNUYUM, YOĞUN ÇALIŞIRIM"

Öte yandan Genç, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi doğumlu olduğunu, Trabzon Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesinin ardından Türk Eğitim Vakfı bursuyla Amerika’da Carnegie Mellon Üniversitesinde eğitim aldığını anlattı.

Normal çalışmasının sabah saat 07’de kalkıp, 08’de işte olmak olduğunu ve özel bir durum olmadıkça akşam saat 20.00’ye kadar çalıştığını söyleyen 48 yaşındaki Onur Genç, günlük temposunu şöyle anlattı:

“Sabah işe geldiğimde ilk olarak piyasalarda ne oluyor diye bir bakarım. Bankacılık aynı zamanda piyasayı okuyabilme işidir ve ilk işim piyasayı değerlendirmek olur.

Sonra eskiden her gün, şimdi haftada iki gün 1’er saat İspanyolca kursu ardından saat 09.30 itibarıyla toplantılarım, görüşmelerim başlar.

BBVA olarak faaliyette olduğumuz ülkelerdeki yöneticilerimizin yanı sıra birçok kişi ve kurumla ilişkilerimiz oluyor.

Regülatörümüz var, Avrupa Merkez Bankası ve bulunduğumuz her ülkenin Merkez Bankaları. Eğer müşteri yemeğim yoksa çok hızlı, 15 dakikada yemek yerim ve tekrar çalışma temposuna devam ederim. İspanya’da iş yemeği olursa malum 1,5-2 saat sürüyor. Ben Boğaziçi Elektronik mezunuyum, yoğun çalışırım, hayatım öyle geçti.”