BBVA Research’ten Türkiye uyarısı: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin son analizinde enflasyon görünümünde geniş tabanlı bir bozulmaya dikkat çekti. Kurum, bu çerçevede 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,5’ten yüzde 30 seviyesine çıkardı.

ENFLASYONDA GENİŞ TABANLI YAYILIM

Kurum, manşet enflasyondaki artışın artık sınırlı kalemlerle sınırlı kalmadığını, daha geniş ürün ve hizmet gruplarına yayıldığını vurguladı. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, aylık fiyat artışlarında enerji, gıda ve temel malların belirleyici olduğunu gösterdi.

Çekirdek enflasyondaki bozulmanın ise özellikle temel mal gruplarından kaynaklandığı ifade edilirken, hizmet enflasyonunda daha sınırlı bir iyileşme eğilimi gözlendiği belirtildi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKİYOR

Rapora göre enerji fiyatları aylık bazda yüzde 14,5 artış gösterdi. Bu yükselişte doğalgaz ve elektrik tarifelerindeki düzenlemeler ile küresel emtia fiyatlarındaki artış etkili oldu. Enerji kalemindeki bu artış, genel fiyat düzeyi üzerinde yukarı yönlü baskıyı güçlendiren başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ÜRETİCİ MALİYETLERİ BASKIYI SÜRDÜRÜYOR

Üretici fiyatları tarafında da maliyet baskılarının devam ettiği görüldü. İmalat sanayi üretici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,6 arttığı, yıllık bazda ise yüzde 30,4 seviyesine ulaştığı belirtildi. Bu gelişmenin, tüketici fiyatlarına geçişkenlik yoluyla ek baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

ÇEKİRDEK GÖSTERGELERDE BOZULMA

Banka raporuna göre çekirdek enflasyon göstergeleri de zayıflama sinyalleri verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileriyle uyumlu şekilde Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) üç aylık ortalama eğiliminde sınırlı bir gerileme görülse de, medyan enflasyon göstergelerinde bozulmanın sürdüğü ifade edildi.

BBVA’nın hesaplamalarına göre medyan enflasyon; temel mallarda yüzde 2, hizmetlerde yüzde 2,6 ve genel TÜFE’de yüzde 2,4 seviyesinde bulunuyor.

HEDEFLERDE REVİZYON BEKLENTİSİ

Kurum, Merkez Bankası’nın 14 Mayıs’ta yayımlayacağı Enflasyon Raporu’nda 2026 yılı için belirlenen yüzde 16’lık ara hedef ile yüzde 15–21 aralığındaki tahmin bandının yukarı yönlü revize edilebileceğini öngörüyor. Bu durum, mevcut enflasyon dinamiklerinin hedeflerle uyumlu patikadan sapma riski taşıdığına işaret ediyor.

RİSK FAKTÖRLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Raporda öne çıkan risk unsurları arasında yüksek emtia fiyatları, küresel arz zinciri aksaklıkları, enflasyon beklentilerindeki bozulma ve büyüme odaklı politika yaklaşımı yer aldı. Ayrıca ikinci tur etkilerin henüz tam olarak fiyatlara yansımadığı, bu nedenle önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı oluşabileceği vurgulandı.