Goldman Sachs'tan korkutan uyarı: Dünyanın 101 günlük petrolü kaldı

ABD’li Goldman Sachs’ın analizine göre küresel petrol stokları, dünya talebinin yalnızca 101 günlük seviyesine kadar düştü. Arz tarafındaki gelişmeler piyasada endişeleri artırırken, özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı riskler dikkat çekiyor.

ARZ ENDİŞELERİ DERİNLEŞİYOR

Küresel petrol piyasasında arz kaygıları güç kazanıyor. Goldman Sachs, mevcut eğilimin devam etmesi halinde stok seviyelerinde daha belirgin bir düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kısıtlar ise piyasadaki dengeleri doğrudan etkiliyor.

STOK GÜNLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Banka, mevcut eğilimin sürmesi durumunda stokların mayıs sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Bu seviyenin, son yılların en düşük stok tamponlarından biri olabileceği belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Stoklardaki hızlı gerilemenin başlıca nedenlerinden biri, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının sınırlı kalması olarak gösteriliyor. Küresel enerji ticaretinde kritik öneme sahip bu hatta yaşanan aksaklıklar, arz dengesini doğrudan etkiliyor.

BÖLGESEL RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Goldman Sachs, toplam stokların yaz aylarında kritik minimum seviyelere inmediğini belirtse de bazı bölgelerde ve belirli ürün gruplarında arz kayıplarının ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle rafine ürünlerdeki daralma dikkat çekiyor.

RAFİNE ÜRÜN STOKLARI AZALIYOR

Banka verilerine göre küresel ticari rafine ürün stokları, savaş öncesinde talebin 50 günlük seviyesindeyken, mevcut durumda 45 güne kadar geriledi. Kolay erişilebilir stokların hızla azalması, piyasada ani fiyat dalgalanmaları riskini artırıyor.

YAZ AYLARINA DİKKAT

Analistler, stokların henüz kritik seviyelere inmediğini ancak mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde yaz aylarında petrol fiyatlarında daha sert hareketlerin görülebileceğini belirtiyor.