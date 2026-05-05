Goldman Sachs'tan korkutan uyarı: Dünyanın 101 günlük petrolü kaldı

5.05.2026 09:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar ve arz kesintileri küresel petrol stoklarını son yılların en düşük seviyelerine çekerken, Goldman Sachs'tan piyasaları hareketlendirecek bir yaz uyarısı geldi. Rafine ürünlerdeki hızlı kaybın fiyatlar üzerinde yaratabileceği baskıya işaret edilen analizde, mevcut stok tamponlarının ne kadar süre yeterli olacağı sorusu gündeme taşındı.

ABD’li Goldman Sachs’ın analizine göre küresel petrol stokları, dünya talebinin yalnızca 101 günlük seviyesine kadar düştü. Arz tarafındaki gelişmeler piyasada endişeleri artırırken, özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı riskler dikkat çekiyor.

ARZ ENDİŞELERİ DERİNLEŞİYOR

Küresel petrol piyasasında arz kaygıları güç kazanıyor. Goldman Sachs, mevcut eğilimin devam etmesi halinde stok seviyelerinde daha belirgin bir düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kısıtlar ise piyasadaki dengeleri doğrudan etkiliyor.

STOK GÜNLERİNDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Banka, mevcut eğilimin sürmesi durumunda stokların mayıs sonuna kadar 98 güne kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Bu seviyenin, son yılların en düşük stok tamponlarından biri olabileceği belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Stoklardaki hızlı gerilemenin başlıca nedenlerinden biri, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının sınırlı kalması olarak gösteriliyor. Küresel enerji ticaretinde kritik öneme sahip bu hatta yaşanan aksaklıklar, arz dengesini doğrudan etkiliyor.

BÖLGESEL RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Goldman Sachs, toplam stokların yaz aylarında kritik minimum seviyelere inmediğini belirtse de bazı bölgelerde ve belirli ürün gruplarında arz kayıplarının ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Özellikle rafine ürünlerdeki daralma dikkat çekiyor.

RAFİNE ÜRÜN STOKLARI AZALIYOR

Banka verilerine göre küresel ticari rafine ürün stokları, savaş öncesinde talebin 50 günlük seviyesindeyken, mevcut durumda 45 güne kadar geriledi. Kolay erişilebilir stokların hızla azalması, piyasada ani fiyat dalgalanmaları riskini artırıyor.

YAZ AYLARINA DİKKAT

Analistler, stokların henüz kritik seviyelere inmediğini ancak mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde yaz aylarında petrol fiyatlarında daha sert hareketlerin görülebileceğini belirtiyor.

Altında dengeleri bozan '2027' senaryosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2026 Salı... 5 Mayıs 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 5 Mayıs 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
4 aylık enflasyon memur ve memur emeklisine yılbaşında verilen zammın tamamını eritti: Emekçi artık alacaklı Enflasyon, memur ile memur emeklisine yılbaşında verilen zammı tamamen eritti. Enflasyon farkı oluşan emekçiler alacaklı hale geldi. Asgari ücret ve en düşük emekli aylığındaki erime de sürüyor.
Kamu İhale Kurumu’nun 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer aldı: İlansız ihaleler! Kamu İhale Kurumu, geçen yıl EKAP’ta ilansız olarak yapılan ihalelerin kontrol sayılarını açıkladı. Verilere göre, geçen yıl EKAP’ta ilansız olarak yapılan ihalelerin kontrol sayısı toplamı 25 bin 311 oldu. EKAP’ta ilansız olarak yapılan ihaleler “pazarlık usulü” ile yapılan ihaleleri oluşturuyor.