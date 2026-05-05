Altında dengeleri bozan '2027' senaryosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2026 Salı...

5.05.2026 09:20:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
5 Mayıs 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 5 Mayıs 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle yön arıyor. Ons altındaki artış sınırlı kalırken gram altın da güne yükselişle başladı. Petrol fiyatları ve doların güçlü seyri piyasada belirleyici olmaya devam ediyor.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.594 TL
Çeyrek altın 10.860 TL
Cumhuriyet altını 43.208 TL
Ons altın 4.534 dolar
Yarım altın 21.720 TL
Tam altın 43.202 TL
Gremse altın 108.338 TL

Ons altın yüzde 0,5 artışla 4 bin 541 dolar seviyesine kadar çıktı. ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir yükseliş görülürken genel toparlanma sınırlı kaldı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altında yaşanan sınırlı yükseliş, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,3 yükselerek yeni güne 6 bin 590 TL seviyesinden başladı.

PETROL VE DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların değer kazanması, altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Brent petrolün 113 doların üzerindeki seyrini koruması, enflasyon endişelerini artırırken ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Güçlü dolar ise altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturuyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentisi büyük ölçüde ortadan kalktı. Bunun yerine 2027 yılına kadar faiz artışı ihtimalinin gündeme gelmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini zayıflatıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmalar piyasalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Karşılıklı saldırılar ve deniz taşımacılığına yönelik baskılar, küresel risk algısını artırırken altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden oluyor.

