Altında dengeleri bozan '2027' senaryosu: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2026 Salı...

Altın fiyatları küresel gelişmelerin etkisiyle yön arıyor. Ons altındaki artış sınırlı kalırken gram altın da güne yükselişle başladı. Petrol fiyatları ve doların güçlü seyri piyasada belirleyici olmaya devam ediyor.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.594 TL Çeyrek altın 10.860 TL Cumhuriyet altını 43.208 TL Ons altın 4.534 dolar Yarım altın 21.720 TL Tam altın 43.202 TL Gremse altın 108.338 TL

Ons altın yüzde 0,5 artışla 4 bin 541 dolar seviyesine kadar çıktı. ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir yükseliş görülürken genel toparlanma sınırlı kaldı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altında yaşanan sınırlı yükseliş, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 0,3 yükselerek yeni güne 6 bin 590 TL seviyesinden başladı.

PETROL VE DOLAR ALTINI BASKILIYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların değer kazanması, altının yukarı yönlü hareketini sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Brent petrolün 113 doların üzerindeki seyrini koruması, enflasyon endişelerini artırırken ABD’de faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendiriyor. Güçlü dolar ise altını diğer para birimleri karşısında daha pahalı hale getirerek talep üzerinde baskı oluşturuyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentisi büyük ölçüde ortadan kalktı. Bunun yerine 2027 yılına kadar faiz artışı ihtimalinin gündeme gelmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini zayıflatıyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ

ABD ile İran arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan çatışmalar piyasalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Karşılıklı saldırılar ve deniz taşımacılığına yönelik baskılar, küresel risk algısını artırırken altın fiyatlarında dalgalı bir seyir izlenmesine neden oluyor.