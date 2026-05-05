Trump Fed Başkanı'nı çöpe attı: 'Çok geç Powell'

5.05.2026 09:55:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zekâ ürünü görselle Fed Başkanı Jerome Powell’ı ve uygulanan yüksek faiz politikasını hedef aldı. Powell’ı "Amerika için bir felaket" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının mevcut seviyesine "çok geç" ifadesiyle tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda kullanılan görsel ve ifadeler dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zeka ile hazırlanmış bir görsel kullandı. Söz konusu paylaşımda Powell’a yönelik eleştirilerini yineledi.

“ÇOK GEÇ” VE “FELAKET” İFADESİ

Yapay zekâ ile oluşturulan görselde Trump, Powell için bir kez daha "Çok geç" ifadesini kullandı. Paylaşımın devamında Powell’ı hedef alan Trump, "Amerika için bir felaket!" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ ELEŞTİRİSİ

Trump, mesajında ayrıca faiz politikasına da değinerek "Faiz oranları çok yüksek" ifadeleriyle Fed yönetimini eleştirdi.

 

İlgili Konular: #ABD #fed #Donald Trump #Jerome Powell

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zekâ ürünü görselle Fed Başkanı Jerome Powell'ı ve uygulanan yüksek faiz politikasını hedef aldı. Powell'ı "Amerika için bir felaket" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının mevcut seviyesine "çok geç" ifadesiyle tepki gösterdi.
BBVA Research'ten Türkiye uyarısı: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi Türkiye ekonomisine dair güncel bir analiz yayımlayan BBVA Research, enflasyondaki bozulmanın tüm kalemlere yayıldığını vurgulayarak yıl sonu beklentisini güncelledi. Enerji fiyatları ve üretici maliyetlerindeki yükselişin baskıyı artırdığı belirtilen raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde açıklayacağı hedeflere ilişkin dikkat çeken bir öngörü paylaşıldı.
Goldman Sachs'tan korkutan uyarı: Dünyanın 101 günlük petrolü kaldı Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar ve arz kesintileri küresel petrol stoklarını son yılların en düşük seviyelerine çekerken, Goldman Sachs'tan piyasaları hareketlendirecek bir yaz uyarısı geldi. Rafine ürünlerdeki hızlı kaybın fiyatlar üzerinde yaratabileceği baskıya işaret edilen analizde, mevcut stok tamponlarının ne kadar süre yeterli olacağı sorusu gündeme taşındı.