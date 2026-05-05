Trump Fed Başkanı'nı çöpe attı: 'Çok geç Powell'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda kullanılan görsel ve ifadeler dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zeka ile hazırlanmış bir görsel kullandı. Söz konusu paylaşımda Powell’a yönelik eleştirilerini yineledi.

“ÇOK GEÇ” VE “FELAKET” İFADESİ

Yapay zekâ ile oluşturulan görselde Trump, Powell için bir kez daha "Çok geç" ifadesini kullandı. Paylaşımın devamında Powell’ı hedef alan Trump, "Amerika için bir felaket!" değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ ELEŞTİRİSİ

Trump, mesajında ayrıca faiz politikasına da değinerek "Faiz oranları çok yüksek" ifadeleriyle Fed yönetimini eleştirdi.