BDDK açıkladı: Bankacılık sektörünün kârı 563 milyarı aştı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 9 trilyon 229 milyar 412 milyon lira artarak 41 trilyon 886 milyar 646 milyon liraya ulaştı.

KREDİ BÜYÜKLÜĞÜ 20 TRİLYON

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler ağustos ayı itibarıyla 20 trilyon 631 milyar 358 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 700 milyar 462 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,22 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 27 artarak 24 trilyon 2 milyar 82 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 23,4 artışla 3 trilyon 575 milyar 560 milyon liraya ulaştı.

DÖNEM NET KÂRI

Ağustos sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 563 milyar 401 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak kayıtlara geçti.