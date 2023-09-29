BDDK açıkladı: Bankaların net kârı ağustosta 57,2 milyar lira oldu

Yayınlanma: 29.09.2023 - 16:23

Güncelleme: 29.09.2023 - 16:24

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Ağustos ayında, en büyük aktif kalemi olan krediler 10 trilyon 449 milyar 872 milyon TL, menkul değerler ise 3 trilyon 485 milyar 847 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat ise 2022 yılsonuna göre yüzde 45,9 artışla 12 trilyon 931 milyar 601 milyon TL oldu.

Verilere göre, aktiflerin toplamı yüzde 41,7 krediler toplamı yüzde 37,8 ve menkul değerler toplamı yüzde 47,0 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,61 olarak izlendi.

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 32,4 artışla 1 trilyon 860 milyar 713 milyon TL olurken, Ağustos 2023 döneminde sektörün dönem net kârı 350 milyar 589 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,51 seviyesinde bulunuyor.