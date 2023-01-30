BDDK: Bankaların net kârı 2022 yılında yüzde 366 arttı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:09

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:09

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; 2022 yılında bankacılık sektörünün net karı, önceki yıla göre yüzde 366 artarak 433,45 milyar TL'ye ulaştı.

BDDK, bankacılık sektörünün toplulaştırılmış rakamlarını bugün açıkladı.

Buna göre; aralık ayında bankacılık sektörünün aktif toplamı, 2021 sonuna göre 5 trilyon 128 milyar 939 milyon lira artışla 14 trilyon 344 milyar 402 milyon lira oldu.

BANKALARIN NET KÂRI YÜZDE 366 ARTTI

BDDK raporuna göre; 2022 yılında bankacılık sektörünün net karı, önceki yıla göre yüzde 366 artarak 433,45 milyar TL'ye yükseldi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİFLERİ 14 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, aralık ayı itibarıyla 2021 yılı sonuna göre yüzde 55,7 artarak 14 trilyon 344,4 milyar liraya ulaştı.

KREDİLERİN TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI YÜZDE 2.10

Aralık ayında, önceki yılın aralık ayına göre en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 54,7 artarak 7 trilyon 580 milyar 668 milyon TL'ye, menkul değerler toplamı da yüzde 60,5 artarak 2 trilyon 370 milyar 22 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,10 oldu.

BANKALARIN ÖZ KAYNAKLARI YÜZDE 97.1 ARTTI

Bankaların öz kaynak toplamı, yüzde 97,1 artarak 1 trilyon 407 milyar 74 milyon liraya ulaştı. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aynı dönemde 2021 sonuna göre yüzde 67,1 artarak 8 trilyon 861 milyar 858 milyon TL oldu.